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Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей - РИА Новости, 03.07.2024
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03:17 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/luchi-1957000317.html
Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей
Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей - РИА Новости, 03.07.2024
Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей
Чрезмерное нахождение на солнце может приводить к ожогам, которые у детей становятся одним из факторов развития злокачественных меланоцитарных новообразований,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:17
2024-07-03T03:17
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Чрезмерное нахождение на солнце может приводить к ожогам, которые у детей становятся одним из факторов развития злокачественных меланоцитарных новообразований, кроме того, длительное пребывание под солнечными лучами может снижать иммунитет и вызывать обострение кожных заболеваний, заявила РИА Новости врач дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Лазутина. "Солнечные ожоги у детей становятся одним из значимых факторов развития в зрелом возрасте злокачественных меланоцитарных новообразований. Помимо этого, при длительном нахождении под солнечными лучами может снизиться иммунитет, что в свою очередь приведет к обострению кожных заболеваний. В частности, речь идет о грибковых и вирусных поражениях кожи, атопическом дерматите, витилиго, псориазе, угревой болезни, себорейном дерматите", - сказала Лазутина. Она пояснила, что в юном возрасте кожа вырабатывает меньше пигмента меланина, поэтому она более чувствительна к ультрафиолетовым лучам, если сравнивать с кожей взрослых. Первые три года жизни детям противопоказано находиться под воздействием прямых солнечных лучей, отметила врач. Необходимый витамин D в этот период вырабатывается в достаточном количестве при прогулках даже в тени деревьев, уточнила она. Ребятам старше трех лет разрешается быть на солнце до 10 утра, а также после 6 вечера, но не дольше 15 минут, подчеркнула Лазутина. По ее словам, есть и те, кому загар противопоказан вовсе – речь идет о людях со светлой кожей и глазами, так как у них практически отсутствует естественная защита от солнца и низкая чувствительность к излучению.
https://ria.ru/20240702/rospotrebnadzor-1956797159.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей

Врач Лазутина: длительное пребывание на солнце может привести к ожогам у детей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на набережной в Санкт-Петербурге
Люди на набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Чрезмерное нахождение на солнце может приводить к ожогам, которые у детей становятся одним из факторов развития злокачественных меланоцитарных новообразований, кроме того, длительное пребывание под солнечными лучами может снижать иммунитет и вызывать обострение кожных заболеваний, заявила РИА Новости врач дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Лазутина.
"Солнечные ожоги у детей становятся одним из значимых факторов развития в зрелом возрасте злокачественных меланоцитарных новообразований. Помимо этого, при длительном нахождении под солнечными лучами может снизиться иммунитет, что в свою очередь приведет к обострению кожных заболеваний. В частности, речь идет о грибковых и вирусных поражениях кожи, атопическом дерматите, витилиго, псориазе, угревой болезни, себорейном дерматите", - сказала Лазутина.
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Она пояснила, что в юном возрасте кожа вырабатывает меньше пигмента меланина, поэтому она более чувствительна к ультрафиолетовым лучам, если сравнивать с кожей взрослых.
Первые три года жизни детям противопоказано находиться под воздействием прямых солнечных лучей, отметила врач. Необходимый витамин D в этот период вырабатывается в достаточном количестве при прогулках даже в тени деревьев, уточнила она. Ребятам старше трех лет разрешается быть на солнце до 10 утра, а также после 6 вечера, но не дольше 15 минут, подчеркнула Лазутина.
По ее словам, есть и те, кому загар противопоказан вовсе – речь идет о людях со светлой кожей и глазами, так как у них практически отсутствует естественная защита от солнца и низкая чувствительность к излучению.
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