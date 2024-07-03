https://ria.ru/20240703/luchi-1957000317.html

Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей

Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей - РИА Новости, 03.07.2024

Врач рассказала об опасных последствиях солнечных лучей для детей

Чрезмерное нахождение на солнце может приводить к ожогам, которые у детей становятся одним из факторов развития злокачественных меланоцитарных новообразований,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:17

2024-07-03T03:17

2024-07-03T03:17

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Чрезмерное нахождение на солнце может приводить к ожогам, которые у детей становятся одним из факторов развития злокачественных меланоцитарных новообразований, кроме того, длительное пребывание под солнечными лучами может снижать иммунитет и вызывать обострение кожных заболеваний, заявила РИА Новости врач дерматовенерологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Лазутина. "Солнечные ожоги у детей становятся одним из значимых факторов развития в зрелом возрасте злокачественных меланоцитарных новообразований. Помимо этого, при длительном нахождении под солнечными лучами может снизиться иммунитет, что в свою очередь приведет к обострению кожных заболеваний. В частности, речь идет о грибковых и вирусных поражениях кожи, атопическом дерматите, витилиго, псориазе, угревой болезни, себорейном дерматите", - сказала Лазутина. Она пояснила, что в юном возрасте кожа вырабатывает меньше пигмента меланина, поэтому она более чувствительна к ультрафиолетовым лучам, если сравнивать с кожей взрослых. Первые три года жизни детям противопоказано находиться под воздействием прямых солнечных лучей, отметила врач. Необходимый витамин D в этот период вырабатывается в достаточном количестве при прогулках даже в тени деревьев, уточнила она. Ребятам старше трех лет разрешается быть на солнце до 10 утра, а также после 6 вечера, но не дольше 15 минут, подчеркнула Лазутина. По ее словам, есть и те, кому загар противопоказан вовсе – речь идет о людях со светлой кожей и глазами, так как у них практически отсутствует естественная защита от солнца и низкая чувствительность к излучению.

https://ria.ru/20240702/rospotrebnadzor-1956797159.html

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