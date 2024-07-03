Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Костин: возврат к советскому опыту — один из путей решения кадрового вопроса
Андрей Костин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров.
"На ОСК работает 110 тысяч работников. И, конечно, наиболее проблематичным является именно сегмент рабочих кадров. Вот у нас, допустим, в стране сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю нашу страну. Поэтому подготовка кадров, их вовлеченность именно в эту отрасль, конечно, является проблемой, но она решабельна", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России, обсуждая проблему кадров.
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"И то же самое, допустим, по инженерному составу. Мы сейчас возвращаемся в некоторых вопросах в Советский Союз, и вот возобновили формат "завод-втуз", - продолжил он.
По его словам, такая система уже работает в Северодвинске в сотрудничестве с Морским арктическим университетом. То же самое будет запущено с осени в Санкт-Петербурге на базе Государственного морского технического университета.
"То есть заточенность на конкретную подготовку, специализированную, специалистов уже, начиная со специального среднего и высшего образования, вот это один из путей решения, который мы видим для решения вопросов кадров. Но это одна из проблем. Проблема решабельная и для меня не представляется сегодня номер один", - заключил он.
"Если на верфи стоит станок 1932 года, то, наверное, большие навыки особо не требуются", - отметил Костин.
В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России.
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