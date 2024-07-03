Рейтинг@Mail.ru
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/kostin-1957213562.html
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров - РИА Новости, 03.07.2024
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:48
2024-07-03T19:48
экономика
россия
северодвинск
санкт-петербург
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_0:110:3112:1861_1920x0_80_0_0_0b5941ebf98ca2d1ffc147aa9d6aea39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров. "На ОСК работает 110 тысяч работников. И, конечно, наиболее проблематичным является именно сегмент рабочих кадров. Вот у нас, допустим, в стране сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю нашу страну. Поэтому подготовка кадров, их вовлеченность именно в эту отрасль, конечно, является проблемой, но она решабельна", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России, обсуждая проблему кадров. "И то же самое, допустим, по инженерному составу. Мы сейчас возвращаемся в некоторых вопросах в Советский Союз, и вот возобновили формат "завод-втуз", - продолжил он. По его словам, такая система уже работает в Северодвинске в сотрудничестве с Морским арктическим университетом. То же самое будет запущено с осени в Санкт-Петербурге на базе Государственного морского технического университета. "То есть заточенность на конкретную подготовку, специализированную, специалистов уже, начиная со специального среднего и высшего образования, вот это один из путей решения, который мы видим для решения вопросов кадров. Но это одна из проблем. Проблема решабельная и для меня не представляется сегодня номер один", - заключил он. "Если на верфи стоит станок 1932 года, то, наверное, большие навыки особо не требуются", - отметил Костин. В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России.
https://ria.ru/20240703/nabiullina-1957143647.html
https://ria.ru/20240624/vtb-1955103071.html
россия
северодвинск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_8312e1007a49ca852afdc8ec98455aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, северодвинск, санкт-петербург, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, втб (банк)
Экономика, Россия, Северодвинск, Санкт-Петербург, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ (банк)
Костин заявил о возврате к советскому опыту подготовки технических кадров

Костин: возврат к советскому опыту — один из путей решения кадрового вопроса

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАндрей Костин
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о возврате к советскому опыту в области подготовки технических кадров.
"На ОСК работает 110 тысяч работников. И, конечно, наиболее проблематичным является именно сегмент рабочих кадров. Вот у нас, допустим, в стране сварщиков по титану осталось от 30 до 40 человек на всю нашу страну. Поэтому подготовка кадров, их вовлеченность именно в эту отрасль, конечно, является проблемой, но она решабельна", - сказал он на Финансовом конгрессе Банка России, обсуждая проблему кадров.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер
Вчера, 15:58
"И то же самое, допустим, по инженерному составу. Мы сейчас возвращаемся в некоторых вопросах в Советский Союз, и вот возобновили формат "завод-втуз", - продолжил он.
По его словам, такая система уже работает в Северодвинске в сотрудничестве с Морским арктическим университетом. То же самое будет запущено с осени в Санкт-Петербурге на базе Государственного морского технического университета.
"То есть заточенность на конкретную подготовку, специализированную, специалистов уже, начиная со специального среднего и высшего образования, вот это один из путей решения, который мы видим для решения вопросов кадров. Но это одна из проблем. Проблема решабельная и для меня не представляется сегодня номер один", - заключил он.
"Если на верфи стоит станок 1932 года, то, наверное, большие навыки особо не требуются", - отметил Костин.
В октябре 2023 года, согласно указу президента России, ВТБ получил в доверительное управление на пять лет акции ОСК, крупнейшей судостроительной компании России.
Рабочая встреча Владимира Путина с главой ВТБ
Путин провел встречу с главой ВТБ Костиным
24 июня, 16:32
 
ЭкономикаРоссияСеверодвинскСанкт-ПетербургАндрей Костин (банкир)Объединенная судостроительная корпорацияВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала