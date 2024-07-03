https://ria.ru/20240703/keniya-1957119429.html

На протестах в Кении задержали более 270 человек

На протестах в Кении задержали более 270 человек - РИА Новости, 03.07.2024

На протестах в Кении задержали более 270 человек

Полиция Кении сообщила, что задержала более 270 человек, которые подозреваются в совершении преступлений в ходе новых протестов из-за законопроекта о повышении... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T15:02

в мире

кения

найроби (город)

прибрежная провинция (кения)

протесты в кении

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Полиция Кении сообщила, что задержала более 270 человек, которые подозреваются в совершении преступлений в ходе новых протестов из-за законопроекта о повышении налогов во вторник. Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику и применили слезоточивый газ против протестующих. "Правоохранительные органы по всей стране вычислили подозреваемых, которые были уличены в совершении преступных актов под видов протестов… в Найроби и его округе было задержано 204 человека, в Прибрежной провинции – 35 человек, в регионе Ньянза – 18 человек, в Рифтовой долине – 11 человек, в Восточных регионах – четыре человека", - говорится в сообщении полиции Кении в социальной сети Х. Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.

https://ria.ru/20240625/keniya-1955433442.html

кения

найроби (город)

прибрежная провинция (кения)

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в мире, кения, найроби (город), прибрежная провинция (кения), протесты в кении