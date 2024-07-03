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Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2024
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18:10 03.07.2024 (обновлено: 20:36 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/grossi-1957192525.html
Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ
Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2024
Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ
Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:10
2024-07-03T20:36
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции, сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом". "ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС. (Гендиректор МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240703/energodar-1957175080.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ

Гросси: атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности и жизни людей

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции, сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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"ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС. (Гендиректор МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены", - говорится в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
22 июня, 00:12
 
В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы Украины
 
 
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