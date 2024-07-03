https://ria.ru/20240703/grossi-1957192525.html

Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ

Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 03.07.2024

Атаки на Энергодар угрожают ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ

Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:10

2024-07-03T18:10

2024-07-03T20:36

в мире

энергодар

днепр (город)

европа

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре, в результате которых пострадали восемь сотрудников станции, сообщило МАГАТЭ в своем официальном аккаунте в соцсети Х. В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом". "ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС. (Гендиректор МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240703/energodar-1957175080.html

https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html

энергодар

днепр (город)

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в мире, энергодар, днепр (город), европа, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины