https://ria.ru/20240703/golikova-1957094765.html

Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи

Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи - РИА Новости, 03.07.2024

Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи

За минувшие полгода в мероприятиях по случаю Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:03

2024-07-03T14:03

2024-07-03T14:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

татьяна голикова

россия

общество

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За минувшие полгода в мероприятиях по случаю Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За минувшие полгода в мероприятиях Года семьи приняли участие более 25 миллионов наших граждан во всех регионах страны. Главная задача тематического года – создать наилучшие условия для увеличения числа семей и рождения детей", - сказала Голикова на заседании организационного комитета Года семьи. По ее словам, системная работа, которая ведется в этом направлении федеральными и региональными органами исполнительной власти, должна продолжиться и по завершении Года семьи. "Уже 4 июля на выставке-форуме "Россия" мы впервые, в широком составе, представим национальный проект "Семья", который будет реализовываться с 1 января 2025 года", - уточнила вице-премьер. Всего за первое полугодие прошло более 20 тысяч мероприятий, приуроченных к Году семьи. По итогам состоявшегося обсуждения Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе.

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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, общество