Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи

Голикова: за 6 месяцев в событиях Года семьи поучаствовали более 25 млн россиян
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.
К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.
Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.
На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.
На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.
На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.
Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".
Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.
Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".
В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.
Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".
За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.
Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.
В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.
Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.
На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".
В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.
Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.
На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".
В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.
Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.
На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".
В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.
Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.
Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.