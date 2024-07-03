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Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи - РИА Новости, 03.07.2024
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14:03 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/golikova-1957094765.html
Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи
Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи - РИА Новости, 03.07.2024
Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи
За минувшие полгода в мероприятиях по случаю Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:03
2024-07-03T14:03
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
татьяна голикова
россия
общество
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За минувшие полгода в мероприятиях по случаю Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За минувшие полгода в мероприятиях Года семьи приняли участие более 25 миллионов наших граждан во всех регионах страны. Главная задача тематического года – создать наилучшие условия для увеличения числа семей и рождения детей", - сказала Голикова на заседании организационного комитета Года семьи. По ее словам, системная работа, которая ведется в этом направлении федеральными и региональными органами исполнительной власти, должна продолжиться и по завершении Года семьи. "Уже 4 июля на выставке-форуме "Россия" мы впервые, в широком составе, представим национальный проект "Семья", который будет реализовываться с 1 января 2025 года", - уточнила вице-премьер. Всего за первое полугодие прошло более 20 тысяч мероприятий, приуроченных к Году семьи. По итогам состоявшегося обсуждения Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе.
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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Татьяна Голикова, Россия, Общество
Голикова рассказала, сколько человек приняли участие в событиях Года семьи

Голикова: за 6 месяцев в событиях Года семьи поучаствовали более 25 млн россиян

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. За минувшие полгода в мероприятиях по случаю Года семьи приняли участие более 25 миллионов граждан России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За минувшие полгода в мероприятиях Года семьи приняли участие более 25 миллионов наших граждан во всех регионах страны. Главная задача тематического года – создать наилучшие условия для увеличения числа семей и рождения детей", - сказала Голикова на заседании организационного комитета Года семьи.
Фестиваль, забег и праздник молодежи: выставка "Россия" в июне
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В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

Выставка Россия. Забег Яркие люди

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

Выставка Россия. Праздничный концерт к Дню молодежи

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

Выставка Россия. Финал Марафона зарядок на выставке Россия

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев. Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

Выставка Россия. Церемония открытия Международного фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

Выставка Россия. Панельная дискуссия Военная документалистика

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

В воскресенье на северной петле кольцевой дороги ВДНХ состоялся забег "Яркие люди", в котором приняли участие более 800 зарегистрированных участников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

К массовому марафону спортивной энергии и здоровья мог присоединиться любой желающий и не только провести время с пользой, но и выиграть приз за самый яркий костюм.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Международная выставка-форум "Россия" стала одной из двух главных площадок празднования Дня молодежи в Москве, к которому было приурочено множество интересных мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На главной уличной сцене Клава Кока приветствовала зажигательными номерами посетителей, участников выставки-форума, а также лучших экскурсоводов, волонтеров, сотрудников гостевого центра и Всемирного фестиваля молодежи, которых награждали в Доме молодежи в течение дня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке "Россия" побывало уже более 17 миллионов человек, а гиды провели там свыше 60 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На праздничном концерте выступили также Юлиана Караулова, Анастасия Романова и другие артисты. Одной из ведущих стала Карина Кросс.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Масштабное празднование Дня молодежи — 2024 проходило одновременно в 38 городах страны под девизом "Объединяя Россию!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Спортивный праздник "Марафон зарядок" завершился массовой тренировкой под руководством блогера, победительницы первого в России экстремального триатлона, трехкратного финишера IRONSTAR Анастасии Тукмачевой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Еженедельно по субботам известные спортсмены и фитнес-блогеры проводили массовую зарядку, а потом раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Гости выставки, собравшие пять автографов спортсменов, получили специальную лимитированную медаль "Спортивная Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В павильоне № 75 открылся Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный участникам специальной военной операции.

Посетители фестиваля также познакомились с передвижной выставкой графических портретов героев СВО "Уголь земли Русской".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

За три дня фестиваля "RT.Док" зрители увидели 13 фильмов — о бойцах и военных медиках, о военкорах и добровольцах фронта и тыла, хроники боев и будни спасателей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Церемония открытия фестиваля началась с выступления главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Во время фестиваля прошла акция "Письма героям" в поддержку военнослужащих-участников спецоперации. Все желающие смогли отправить в зону СВО тексты с пожеланиями и словами поддержки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В дни проведения фестиваля с 28 по 30 июня гости могли посмотреть фильмы, принять участие в акциях, пообщаться с создателями и героями документальных лент и поучаствовать в дискуссиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Независимые документалисты Сергей Белоус и Максим Фадеев рассказали, как снимать фильмы в условиях боевых действий, а также вспомнили о начале конфликта в республиках Донбасса в 2014 году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
По ее словам, системная работа, которая ведется в этом направлении федеральными и региональными органами исполнительной власти, должна продолжиться и по завершении Года семьи. "Уже 4 июля на выставке-форуме "Россия" мы впервые, в широком составе, представим национальный проект "Семья", который будет реализовываться с 1 января 2025 года", - уточнила вице-премьер.
Всего за первое полугодие прошло более 20 тысяч мероприятий, приуроченных к Году семьи. По итогам состоявшегося обсуждения Голикова поручила собрать лучшие практики, которые необходимо реализовывать на постоянной основе.
Театральный фестиваль и шествие оркестра: как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

Выставка Россия. Триумф русского баяна: грандиозное шествие играющего оркестра

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

Выставка Россия. Пресс-конференция со спортсменами сборной России по шашкам

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

Выставка Россия. Интерактивная сессия Игры Будущего без цензуры. Полное погружение

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

Выставка Россия. Презентация театральных фестивалей Тамбовской области Тамбовщина театральная

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

Выставка Россия. Экскурсия для иностранных журналистов Russia Today

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

На выставке прошло шествие сводного оркестра баянистов, аккордеонистов и гармонистов под названием "Триумф русского баяна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В ходе шествия музыканты сыграли "Катюшу", а на сцене исполнили гимн Российской Федерации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Спортсмены сборной России представили официальный логотип чемпионата мира по шашкам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

На ВДНХ прошла интерактивная сессия "Игры Будущего без цензуры. Полное погружение".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В ходе интерактивной стратегической сессии лидеры ключевых направлений проекта поделились историями успеха и неудач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Рассказали о том, как опыт и кейсы проекта могут быть адаптированы для разных уровней, структур и задач.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: Игорь Столяров, руководитель проекта "Игры Будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В зоне культурных проектов павильона № 75 состоялась презентация театральных фестивалей, которые ежегодно проходят в Тамбовской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Выставку "Россия" посетили иностранные журналисты из семи арабских стран: Алжира, Йемена, Судана, Марокко, Ирака, Ливана и Палестины.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Мероприятие прошло в рамках стажировки, которую проводит телеканал RT Arabic совместно с Россотрудничеством.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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