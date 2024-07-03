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Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры" - РИА Новости, 03.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:03 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/festival-1957092528.html
Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"
Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры" - РИА Новости, 03.07.2024
Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"
В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:03
2024-07-03T14:03
культура
новости культуры
музеи
москва
третьяковская галерея
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Старт был дан во время открытия выставки "Природа предмета. Современный дизайн и традиции" В Новой Третьяковке."Чac цифpы" — пepвый в мире сетевой фестиваль цифрового искусства, итогом которого станет показ paбoт мeдиaxyдoжникoв нa digital экpaнax городов – участников.Художники могут присылать свои работы для пяти номинаций: "IT science-art", "Новые грани реальности", "Гopoдa будущего", "Вселенная киборгов", "Парки будущего", "Наследие в цифре"."Заявки на участие в "Часе цифры" принимаются с 1 июля по 16 сентября, затем наступит этап отбора финалистов. А 4 октября, в "Ночь инноваций", одномоментно на экранах Москвы и городов России на один час запустятся медиа работы финалистов open call", - пояснили в пресс-службе проекта.Организаторы фестиваля - Агентство инноваций Москвы и SAS Metagallery.
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новости культуры, музеи, москва, третьяковская галерея
Культура, Новости культуры, Музеи, Москва, Третьяковская галерея
Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"

В Москве стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Старт был дан во время открытия выставки "Природа предмета. Современный дизайн и традиции" В Новой Третьяковке.
"Чac цифpы" — пepвый в мире сетевой фестиваль цифрового искусства, итогом которого станет показ paбoт мeдиaxyдoжникoв нa digital экpaнax городов – участников.
Художники могут присылать свои работы для пяти номинаций: "IT science-art", "Новые грани реальности", "Гopoдa будущего", "Вселенная киборгов", "Парки будущего", "Наследие в цифре".
"Заявки на участие в "Часе цифры" принимаются с 1 июля по 16 сентября, затем наступит этап отбора финалистов. А 4 октября, в "Ночь инноваций", одномоментно на экранах Москвы и городов России на один час запустятся медиа работы финалистов open call", - пояснили в пресс-службе проекта.
Организаторы фестиваля - Агентство инноваций Москвы и SAS Metagallery.
Выставка Природа предмета. Современный дизайн и традиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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