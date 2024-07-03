https://ria.ru/20240703/festival-1957092528.html

Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"

Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры" - РИА Новости, 03.07.2024

Стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры"

В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:03

2024-07-03T14:03

2024-07-03T14:03

культура

новости культуры

музеи

москва

третьяковская галерея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573313396_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81b98c2ede8bd405957ceaabf35524d5.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля цифрового искусства "Час цифры", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Старт был дан во время открытия выставки "Природа предмета. Современный дизайн и традиции" В Новой Третьяковке."Чac цифpы" — пepвый в мире сетевой фестиваль цифрового искусства, итогом которого станет показ paбoт мeдиaxyдoжникoв нa digital экpaнax городов – участников.Художники могут присылать свои работы для пяти номинаций: "IT science-art", "Новые грани реальности", "Гopoдa будущего", "Вселенная киборгов", "Парки будущего", "Наследие в цифре"."Заявки на участие в "Часе цифры" принимаются с 1 июля по 16 сентября, затем наступит этап отбора финалистов. А 4 октября, в "Ночь инноваций", одномоментно на экранах Москвы и городов России на один час запустятся медиа работы финалистов open call", - пояснили в пресс-службе проекта.Организаторы фестиваля - Агентство инноваций Москвы и SAS Metagallery.

https://ria.ru/20240703/vystavka--1956803351.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, музеи, москва, третьяковская галерея