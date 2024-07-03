Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике
Президент Финляндии Стубб: Европе нужно перейти к экономике военного времени
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", передает агентство Блумберг.
"Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", - говорится в публикации со ссылкой на Стубба, который дал агентству интервью.
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Президент Финляндии отметил, что Европе нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. Он подчеркнул, что Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы "своих красных линий" и начать энергично финансировать военную промышленность.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность.
В апреле министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии необходимо наращивать свою оборонную промышленность. По его словам, если Украина нуждается в оружии и боеприпасах, то она должна их получить, а если что-то вдруг перестанет быть нужным Украине, то это, по мнению Хабека, смогут использовать вооруженные силы Германии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Европа в настоящее время не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться. Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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