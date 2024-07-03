https://ria.ru/20240703/evropa-1957000983.html

Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике

Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике - РИА Новости, 03.07.2024

Глава Финляндии призвал Европу перейти к военной экономике

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:26

2024-07-03T03:26

2024-07-03T03:26

европа

россия

германия

александер стубб

роберт хабек

владимир путин

нато

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", передает агентство Блумберг. "Европе необходимо перейти к "экономике военного времени", - говорится в публикации со ссылкой на Стубба, который дал агентству интервью. Президент Финляндии отметил, что Европе нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу. Он подчеркнул, что Европейский инвестиционный банк должен выйти за пределы "своих красных линий" и начать энергично финансировать военную промышленность. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вооружение, которое заставляют производить в Европе для Киева, будет не нужно после завершения конфликта и не поможет обеспечить безопасность. В апреле министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германии необходимо наращивать свою оборонную промышленность. По его словам, если Украина нуждается в оружии и боеприпасах, то она должна их получить, а если что-то вдруг перестанет быть нужным Украине, то это, по мнению Хабека, смогут использовать вооруженные силы Германии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Европа в настоящее время не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но предлагает к ней готовиться. Подготовка к возможному вооруженном конфликту должна, по ее словам, заключаться в реформировании и перестройке вооруженных сил государств-членов ЕС. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240630/rakety-1956348740.html

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