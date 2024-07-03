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Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:21
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов."У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.
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Россия, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Владимир Путин, ШОС
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов
Эрдоган: цель России и Турции — товарооборот в 100 миллионов долларов