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Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов - РИА Новости, 03.07.2024
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15:15 03.07.2024 (обновлено: 15:21 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957130253.html
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:21
россия
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
астана
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов."У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.
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россия, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, астана, владимир путин, шос
Россия, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Астана, Владимир Путин, ШОС
Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов

Эрдоган: цель России и Турции — товарооборот в 100 миллионов долларов

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов.
"У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Вчера, 15:10
 
РоссияТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганАстанаВладимир ПутинШОС
 
 
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