https://ria.ru/20240703/erdogan-1957130253.html

Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов

Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов - РИА Новости, 03.07.2024

Эрдоган назвал целью товарооборот с Россией в сто миллионов долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:15

2024-07-03T15:15

2024-07-03T15:21

россия

турция

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реджеп тайип эрдоган

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владимир путин

шос

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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что целью Анкары и Москвы является достижение товарооборота в 100 миллиардов долларов."У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html

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турция

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