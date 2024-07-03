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ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/drony-1957004951.html
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино - РИА Новости, 03.07.2024
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино
Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:05
2024-07-03T05:05
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
работино
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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ЛУГАНСК/МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с пехотой ВСУ севернее Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ. "На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поражают пехоту ВСУ в укрытых позициях. Севернее села Работино операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что операторы FPV-дронов также регулярно обнаруживают и уничтожают места запуска БПЛА украинских войск, а также военную технику иностранного производства. "Кроме того, грамотные и решительные действия расчетов БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", - уточнили в МО РФ. Командир взвода БПЛА с позывным "Техник" уточнил, что были уничтожены четыре замаскированных позиции ВСУ. "За сутки севернее села Работино было обнаружено и уничтожено четыре замаскированных блиндажа и укрепленные позиции с живой силой противника", - сказал журналистам "Техник". По его словам, за год, прошедший с неудачного украинского наступления в Запорожской области, тактика применения FPV-дронов поменялась из-за характера боевых действий. Если ранее операторы использовали пикирование для максимально быстрого поражения целей, сейчас противник прячется в окопах и других укрытиях, добавил командир. "Соответственно, из-за того, что позиционная война, приходится, вот конкретно с темой FPV-дронов, приходится работать более ювелирно, то есть медленнее, рассудительнее и осторожнее, выбирать места подлета", - рассказал "Техник". Он добавил, что за год эффективность подразделений БПЛА увеличилась более чем в 10 раз, включая разведку с воздуха, дальность и время поражения целей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
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россия, запорожская область, работино, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино

МО: операторы FPV-дронов уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Работино

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК/МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с пехотой ВСУ севернее Работино в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ.
"На Ореховском направлении в Запорожской области операторы разведывательных и ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поражают пехоту ВСУ в укрытых позициях. Севернее села Работино операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что операторы FPV-дронов также регулярно обнаруживают и уничтожают места запуска БПЛА украинских войск, а также военную технику иностранного производства.
"Кроме того, грамотные и решительные действия расчетов БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Командир взвода БПЛА с позывным "Техник" уточнил, что были уничтожены четыре замаскированных позиции ВСУ.
"За сутки севернее села Работино было обнаружено и уничтожено четыре замаскированных блиндажа и укрепленные позиции с живой силой противника", - сказал журналистам "Техник".
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По его словам, за год, прошедший с неудачного украинского наступления в Запорожской области, тактика применения FPV-дронов поменялась из-за характера боевых действий. Если ранее операторы использовали пикирование для максимально быстрого поражения целей, сейчас противник прячется в окопах и других укрытиях, добавил командир.
"Соответственно, из-за того, что позиционная война, приходится, вот конкретно с темой FPV-дронов, приходится работать более ювелирно, то есть медленнее, рассудительнее и осторожнее, выбирать места подлета", - рассказал "Техник". Он добавил, что за год эффективность подразделений БПЛА увеличилась более чем в 10 раз, включая разведку с воздуха, дальность и время поражения целей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРаботиноВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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