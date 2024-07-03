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В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков - РИА Новости, 03.07.2024
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22:16 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/delo-1957230452.html
В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков
В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков - РИА Новости, 03.07.2024
В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков
Полиция возбудила уголовное дело против пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, собиравшихся отключить его квартиру от электричества за... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T22:16
2024-07-03T22:16
происшествия
жкх
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
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ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, собиравшихся отключить его квартиру от электричества за долги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, где пожилой мужчина наставил ружье на сотрудников "Энергосбыта" в Волгограде, которые собирались отключить ему электричество за неуплату. "Дознавателем отдела полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – "Угроза убийством", проводится расследование. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - сказали в полиции в ответ на запрос о пенсионере, угрожавшем оружием энергетикам. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, инцидент произошел во вторник, на лестничной площадке 62-летний пенсионер угрожал предположительно охотничьим ружьем, оружие у него изъято.
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940215435.html
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волгоград
волгоградская область
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происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, дзержинский район
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район
В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков

МВД: в Волгограде завели дело против пенсионера, угрожавшего убить энергетиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, собиравшихся отключить его квартиру от электричества за долги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, где пожилой мужчина наставил ружье на сотрудников "Энергосбыта" в Волгограде, которые собирались отключить ему электричество за неуплату.
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"Дознавателем отдела полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – "Угроза убийством", проводится расследование. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - сказали в полиции в ответ на запрос о пенсионере, угрожавшем оружием энергетикам.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, инцидент произошел во вторник, на лестничной площадке 62-летний пенсионер угрожал предположительно охотничьим ружьем, оружие у него изъято.
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