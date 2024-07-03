https://ria.ru/20240703/delo-1957230452.html

В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков

В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков - РИА Новости, 03.07.2024

В Волгограде завели дело на пенсионера, угрожавшего убить энергетиков

Полиция возбудила уголовное дело против пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, собиравшихся отключить его квартиру от электричества за... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T22:16

2024-07-03T22:16

2024-07-03T22:16

происшествия

жкх

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против пенсионера из Волгограда, который грозился убить энергетиков, собиравшихся отключить его квартиру от электричества за долги, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, где пожилой мужчина наставил ружье на сотрудников "Энергосбыта" в Волгограде, которые собирались отключить ему электричество за неуплату. "Дознавателем отдела полиции Дзержинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – "Угроза убийством", проводится расследование. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - сказали в полиции в ответ на запрос о пенсионере, угрожавшем оружием энергетикам. Как сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах, инцидент произошел во вторник, на лестничной площадке 62-летний пенсионер угрожал предположительно охотничьим ружьем, оружие у него изъято.

https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940215435.html

https://ria.ru/20231117/strelba-1910036119.html

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, дзержинский район