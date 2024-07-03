https://ria.ru/20240703/bloomberg-1957030663.html

Союзники по НАТО сомневаются в Байдене, пишут СМИ

Союзники по НАТО сомневаются в Байдене, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Союзники по НАТО сомневаются в Байдене, пишут СМИ

"Хилый" президент США Джо Байден своим неудачным выступлением на предвыборных дебатах посеял серьезные сомнения среди союзников по НАТО перед предстоящим... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:18

2024-07-03T10:18

2024-07-03T10:18

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. "Хилый" президент США Джо Байден своим неудачным выступлением на предвыборных дебатах посеял серьезные сомнения среди союзников по НАТО перед предстоящим саммитом в Вашингтоне, на котором внутренние противоречия могут смазать попытку продемонстрировать единство, пишет автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут. "Даже принимая на следующей неделе союзников по НАТО, хилый президент США не может развеять экзистенциальные сомнения, которые он посеял в отношении альянса", - пишет он. По мнению Клута, выступление Байдена на дебатах стало "телевизионной пыткой", которая напомнила, что действующий президент США на шесть лет старше НАТО и уже лишен "присущей альянсу энергичности и последовательности". "Так что приготовьтесь к неловким групповым фотографиям и замудренным выступлениям на высшем уровне, поскольку все, от уходящего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до его преемника Марка Рютте, пытаются замазать трещины", - говорится в статье. Как отмечает Клут, надеясь произвести впечатление на РФ, союзники по НАТО попытаются продемонстрировать единство, решимость и силу, но "вместо этого проглядывают внутренние противоречия и неуверенность в себе". Автор статьи отмечает, что "никакие объятия недавно присоединившихся к альянсу шведов и финнов" не скроют встревоженные взгляды, направленные на "заблудших партнеров", таких как премьер Венгрии Виктор Орбан, или хромых уток, как президент Франции Эммануэль Макрон. "Никакие искусные пресс-релизы не смогут отвлечь внимание от неспособности в очередной раз четко ответить на самый большой стратегический вопрос, стоящий перед альянсом: стоит ли, а если да, то когда и как принять Украину в свои ряды", - пишет Клут. Байдену, учитывая ту форму, в которой он находится сейчас и которая вряд ли улучшится, будет сложно возглавить альянс в случае, если он не откажется от переизбрания, а именно это ожидается от американских лидеров, полагает автор. "Он должен продемонстрировать свою ответственность, уступив место новому поколению американского руководства, пока не стало слишком поздно", - подытожил Клут. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, номинировать кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240703/zamena-1956990817.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956778773.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956407634.html

https://ria.ru/20240702/bayden-1956807064.html

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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