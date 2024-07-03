https://ria.ru/20240703/biden-1957226050.html

Байден опроверг сообщения о планах отказаться от гонки, уверяет Белый дом

Байден опроверг сообщения о планах отказаться от гонки, уверяет Белый дом - РИА Новости, 03.07.2024

Байден опроверг сообщения о планах отказаться от гонки, уверяет Белый дом

Президент США Джо Байден лично опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность снять свою кандидатуру с президентских выборов, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:23

2024-07-03T21:23

2024-07-03T21:23

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден лично опроверг сообщения о том, что он обсуждал возможность снять свою кандидатуру с президентских выборов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь". Это пришло напрямую от него", — сообщила она журналистам на брифинге. В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обвинил американскую газету New York Times во лжи из-за сообщения о том, что президент США Джо Байден думает над возможностью выйти из предвыборной гонки. По данным газеты, Байден признался одному из своих "ключевых сторонников", что оценивает, стоит ли ему продолжать участие в предвыборной гонке, и понимает, что находится в трудном положении после неудачных дебатов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с его предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена