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Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах - РИА Новости, 03.07.2024
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21:27 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/bayden-1957226444.html
Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах
Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах - РИА Новости, 03.07.2024
Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах
Белый дом объяснил неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:27
2024-07-03T21:27
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом объяснил неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. "Это был не лучший его вечер. У него была простуда, он испытывал джетлаг", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ. Она отказалась считать случившееся "очередным эпизодом", демонстрирующим возрастные изменения баллотирующегося на второй срок Байдена. "Когда его сбивает с ног, он снова поднимается", - сказала Жан-Пьер, отметив, что такое случается с каждым, и несколько раз повторив, что Байден не планирует сниматься с гонки. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали сторонников Демократической партии США демонстрацией угасания главы государства и спровоцировали волну призывов срочной заменить его другим кандидатом.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена сочетанием простуды и джетлага

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом объяснил неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага.
"Это был не лучший его вечер. У него была простуда, он испытывал джетлаг", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Она отказалась считать случившееся "очередным эпизодом", демонстрирующим возрастные изменения баллотирующегося на второй срок Байдена.
"Когда его сбивает с ног, он снова поднимается", - сказала Жан-Пьер, отметив, что такое случается с каждым, и несколько раз повторив, что Байден не планирует сниматься с гонки.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали сторонников Демократической партии США демонстрацией угасания главы государства и спровоцировали волну призывов срочной заменить его другим кандидатом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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В миреСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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