https://ria.ru/20240703/bayden-1957226444.html

Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах - РИА Новости, 03.07.2024

Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

Белый дом объяснил неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:27

2024-07-03T21:27

2024-07-03T21:27

в мире

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джо байден

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Белый дом объяснил неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. "Это был не лучший его вечер. У него была простуда, он испытывал джетлаг", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ. Она отказалась считать случившееся "очередным эпизодом", демонстрирующим возрастные изменения баллотирующегося на второй срок Байдена. "Когда его сбивает с ног, он снова поднимается", - сказала Жан-Пьер, отметив, что такое случается с каждым, и несколько раз повторив, что Байден не планирует сниматься с гонки. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали сторонников Демократической партии США демонстрацией угасания главы государства и спровоцировали волну призывов срочной заменить его другим кандидатом.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена