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Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью - РИА Новости, 03.07.2024
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02:06 03.07.2024 (обновлено: 02:46 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1956994969.html
Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью
Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью - РИА Новости, 03.07.2024
Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью
Президент США Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:06
2024-07-03T02:46
в мире
сша
атланта
франция
джо байден
дональд трамп
карин жан-пьер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у американского лидера ранее в тот же месяц, его слова передает агентство Франс Пресс. "Было не очень умно… путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов", — сказал он во время выступления в рамках предвыборной кампании. Американский президент также признал, что это не оправдывает его, но объясняет, в чем кроется причина неудачных дебатов. "Я не слушал свой персонал… а затем почти заснул на сцене", — добавил Байден. В июне американский лидер совершил две международные поездки, побывав во Франции и Италии. Все они прошли в первой половине месяца и до дебатов президент больше недели отдыхал и оставался в уединении, готовившись к выступлению. В Белом доме ранее нашли альтернативное объяснение случившемуся провалу Байдена в студии телеканала CNN в Атланте, где он проиграл дебаты Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник убеждала журналистов, что причиной фиаско стала простуда, от которой президент США якобы страдает до сих пор. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Провал Байдена на дебатахАмериканские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, состоявшихся в ночь на 5 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а в конце мероприятия в объектив телекамер попал момент, как супруга Джилл помогает ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты все чаще говорят о том, что демократы могут отказаться от его кандидатуры и заменить кем-то другим. Теоретически партия получит такую возможность на съезде в августе, но на деле победившего на предварительных выборах Байдена будет сложно вывести из гонки без его согласия.В штабе нынешнего главы Белого дома заявляют, что он не собирается сдаваться и, по некоторым данным, его могут номинировать кандидатом уже 21 июля, не дожидаясь съезда демократов.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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атланта
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в мире, сша, атланта, франция, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Франция, Джо Байден, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью

Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у американского лидера ранее в тот же месяц, его слова передает агентство Франс Пресс.
"Было не очень умно… путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов", — сказал он во время выступления в рамках предвыборной кампании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Американский президент также признал, что это не оправдывает его, но объясняет, в чем кроется причина неудачных дебатов.
"Я не слушал свой персонал… а затем почти заснул на сцене", — добавил Байден.
В июне американский лидер совершил две международные поездки, побывав во Франции и Италии. Все они прошли в первой половине месяца и до дебатов президент больше недели отдыхал и оставался в уединении, готовившись к выступлению.
В Белом доме ранее нашли альтернативное объяснение случившемуся провалу Байдена в студии телеканала CNN в Атланте, где он проиграл дебаты Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник убеждала журналистов, что причиной фиаско стала простуда, от которой президент США якобы страдает до сих пор.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

Провал Байдена на дебатах

Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, состоявшихся в ночь на 5 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а в конце мероприятия в объектив телекамер попал момент, как супруга Джилл помогает ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты все чаще говорят о том, что демократы могут отказаться от его кандидатуры и заменить кем-то другим. Теоретически партия получит такую возможность на съезде в августе, но на деле победившего на предварительных выборах Байдена будет сложно вывести из гонки без его согласия.
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В штабе нынешнего главы Белого дома заявляют, что он не собирается сдаваться и, по некоторым данным, его могут номинировать кандидатом уже 21 июля, не дожидаясь съезда демократов.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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