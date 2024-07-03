https://ria.ru/20240703/bayden-1956994969.html

Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью

Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью - РИА Новости, 03.07.2024

Байден объяснил провал на дебатах с Трампом усталостью

Президент США Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:06

2024-07-03T02:06

2024-07-03T02:46

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден объяснил свое провальное выступление на прошедших дебатах с Дональдом Трампом международными поездками, которые состоялись у американского лидера ранее в тот же месяц, его слова передает агентство Франс Пресс. "Было не очень умно… путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов", — сказал он во время выступления в рамках предвыборной кампании. Американский президент также признал, что это не оправдывает его, но объясняет, в чем кроется причина неудачных дебатов. "Я не слушал свой персонал… а затем почти заснул на сцене", — добавил Байден. В июне американский лидер совершил две международные поездки, побывав во Франции и Италии. Все они прошли в первой половине месяца и до дебатов президент больше недели отдыхал и оставался в уединении, готовившись к выступлению. В Белом доме ранее нашли альтернативное объяснение случившемуся провалу Байдена в студии телеканала CNN в Атланте, где он проиграл дебаты Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник убеждала журналистов, что причиной фиаско стала простуда, от которой президент США якобы страдает до сих пор. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Провал Байдена на дебатахАмериканские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, состоявшихся в ночь на 5 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а в конце мероприятия в объектив телекамер попал момент, как супруга Джилл помогает ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты все чаще говорят о том, что демократы могут отказаться от его кандидатуры и заменить кем-то другим. Теоретически партия получит такую возможность на съезде в августе, но на деле победившего на предварительных выборах Байдена будет сложно вывести из гонки без его согласия.В штабе нынешнего главы Белого дома заявляют, что он не собирается сдаваться и, по некоторым данным, его могут номинировать кандидатом уже 21 июля, не дожидаясь съезда демократов.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240703/zamena-1956990817.html

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