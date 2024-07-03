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Арахис — польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей

Арахис — польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей - РИА Новости, 03.07.2024

Арахис — польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детей

Арахис — орех семейства бобовых из Южной Америки. Чем полезен и чем вреден арахис для здоровья человека, можно ли его при беременности и кормлении женщинам,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:37

2024-07-03T15:37

2024-07-03T15:42

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питание

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южная америка

орехи

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Арахис — орех семейства бобовых из Южной Америки. Чем полезен и чем вреден арахис для здоровья человека, можно ли его при беременности и кормлении женщинам, сколько его есть в день, а также как правильно выбирать, хранить и жарить — в материале РИА Новости.История и видыАрахис — на самом деле не орех, хотя его и принято так называть. Растение относится к семейству бобовых. Его плоды (с точки зрения ботаники это бобы) растут в земле, как картофель. Родиной арахиса считается Южная Америка, откуда его в Европу завезли испанцы. Они ели орех во время долгих морских путешествий.В торговле продукт делится на три вида, в зависимости от степени обработки: арахис сырой в скорлупе, лущеный арахис, а также бланшированный — очищенный от скорлупы и кожицы.Существует более десяти тысяч сортов арахиса. Однако в промышленных масштабах культивируются около десятка, которые отличаются в зависимости от формы ореха (круглый, удлиненный), его размеров, урожайности, содержания масла, сладости вкуса и других показателей.Состав и калорийностьАрахис содержит большое количество белка, включая все незаменимые аминокислоты. Он богат витаминами А, группы В, D, Е, РР, кремнием, кобальтом, марганцем, медью, магнием и фосфором. Также в составе орехов есть полифенолы, которые являются антиоксидантами. При этом в арахисе нет холестерина.КБЖУ в 100 граммах арахиса:Полезные свойства арахиса"Арахис — один из самых доступных и популярных орехов на данный момент. Чтобы он приносил пользу, как и другие орехи, его следует употреблять дозированно", — рассказала РИА Новости терапевт, диетолог Анна Цуканова.Благодаря насыщенному полезными элементами составу арахис способствует восстановлению клеток, укреплению иммунитета, повышению работоспособности, укреплению сосудов, а также предотвращению негативного влияния стресса. Как установили ученые, также он помогает организму бороться со свободными радикалами, улучшает работу головного мозга, память, положительно влияет на сердце, кровяное давление и обмен веществ.Сколько можно есть арахиса в день"При регулярном употреблении взрослым не стоит есть более 20 граммов в сутки, детям до десяти лет желательно давать не более четырех-пяти орешков день, подросткам — не более восьми", — пояснила врач.Вред арахиса и противопоказанияНесмотря на то что арахис несет в себе много пользы, он не является на 100% безопасным продуктом. Все орехи — высокоаллергенны, и арахис — не исключение. Поэтому аллергикам надо быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием."Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови", — отметила врач.Польза и вред арахиса для женщинЖенщинам арахис полезен для восстановления гормонального баланса, он помогает бороться с бесплодием, улучшает работу мочеполовой системы.Высокое содержание антиоксидантов позволяет арахису очищать организм от токсинов и шлаков. Витамины в составе ореха улучшают качество кожи, ногтей и волос.Кроме того, ученые считают, что ежедневное употребление арахиса снижает риск развития рака молочной железы.При этом стоит помнить, что существует риск возникновения аллергии на арахис, поэтому употреблять его стоит дозировано и в соответствии с состоянием здоровья. При беременности и кормлении"Арахис противопоказан для употребления беременным и кормящим, поскольку может возникнуть негативная реакция у малыша", — подчеркнула врач.По данным исследований, риск аллергии на арахис у новорожденных может вырасти, если мама бесконтрольно ела орехи во время вынашивания плода.Однако если беременной или кормящей женщине хочется арахиса, то стоит проконсультироваться с врачом по этому вопросу. После разрешения медика в пищу важно употреблять орехи, которые прошли термическую обработку, поскольку в сыром продукте могут быть патогенные бактерии.Для женщин после 50 летБлагодаря тому, что арахис помогает организму женщины стабилизировать гормональный фон, он рекомендован в период климакса. Продукт облегчает его проявления, улучшает самочувствие.Орехи помогают снять нервное напряжение, избавиться от раздражительности, бессонницы и апатии, способствуют обновлению организма на клеточном уровне и сохранению молодости.Польза и вред арахиса для организма мужчинМужчинам орех помогает поднять уровень тестостерона, улучшить потенцию, повышает качество семенной жидкости и увеличивают возможность зачатия. Также он способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок в спортзале.Биотин, входящий в состав арахиса, положительно влияет на состояние волос: укрепляет луковицы и препятствует раннему облысению.Однако если есть сомнения по поводу употребления арахиса, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить вред, потому что орех является сильным аллергеном и противопоказан при ряде заболеваний.Польза и вред арахиса для детейДо пяти лет детям нельзя употреблять этот продукт. После разрешается вводить в рацион в умеренном количестве.Арахис уменьшает риск развития заболеваний сосудов и сердца в растущем организме, снижает возможность развития опухолей. Также он является хорошим профилактическим средством от язвы желудка и гастрита, улучшает работу печени за счет содержания растительных жиров и поддерживает организм после болезней. При этом следует быть осторожными, давая ребенку арахис впервые, поскольку может возникнуть сильная аллергическая реакция. Кроме того, орехи долго и трудно перевариваются, поэтому при наличии болезней кишечника или желудка дети могут испытывать дискомфорт.Польза и вред сырого арахисаВ сыром виде арахис может нарушить работу пищеварительной системы. Кроме того, без обработки он не является источником полезных веществ для организма."Биодоступность микроэлементов будет значительно выше после замачивания арахиса. Этот процесс называется активацией. Он помогает избавиться от фитиновой кислоты, ухудшающей всасывание минералов, а также ингибиторов пищеварительных ферментов — веществ, блокирующих их работу. Именно поэтому многие люди чувствуют тяжесть или боль после употребления (особенно чрезмерного) орехов", — отметила Анна Цуканова.По словам медика, арахис следует замачивать на семь-десять часов, чтобы нивелировать его негативные свойства. После орехи можно просушить в духовке при 40-45 градусах или дегидраторе. Шкурку обязательно надо снимать, так как в ней содержится больше всего антинутриентов.Кроме того, из замоченных орехов можно сделать ореховое молоко: одну часть орехов смешать с тремя частями воды, измельчить в блендере и процедить. Такой продукт сохраняет всю пользу арахиса, но является более комфортным для переваривания и усвоения.Польза и вред жареного арахиса"Жареный арахис считается полезнее сырого, так как за счет меньшего содержания влаги в нем увеличивается доля полезных веществ, в том числе антиоксидантов и витамина Е. Так, содержание полифенолов повышается на 25%. Увеличивается и содержание цинка, что способствует синтезу тестостерона, напрямую влияющего на потенцию и активность сперматозоидов у мужчин", — отметила диетолог.Также процесс жарки увеличивает срок хранения орехов. Главное — не пережарить, а то они растеряют всю пользу.Польза и вред соленого арахиса"Соленый арахис, конечно, несет в себе всю пользу ореха, но за счет чрезмерного содержания натрия ведет к отечности и повышению давления. Это не принесет пользу людям с уже имеющимися проблемами с почками и сердечно-сосудистой системой", — отметила медик.При этом если не злоупотреблять соленым арахисом, то у здорового человека он не вызовет негативных эффектов.Польза и вред арахисовой пастыАрахисовая паста является источником молодости за счет высокого содержания антиоксидантов, а витамины в составе продукта улучшают качество кожи, ногтей и волос. Кроме того, продукт способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок.При этом из-за большого содержания белков и пуринов он вреден людям с артритами, артрозами, подагрой, из-за жирности — людям со склонностью к акне, из-за кровоостанавливающих свойств — при варикозе.Польза и вред арахиса при сахарном диабетеГликемический индекс арахиса равняется 13, потому орех не вызывает быстрого выброса) гормона инсулина."Умеренное потребление арахиса уменьшает риск возникновения диабета. Кроме того, он помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому его рекомендуют вводить в рацион больных диабетом второго типа", — пояснила медик.При этом из-за высокой энергетической ценности продукт стоит употреблять в умеренном количестве.Арахис в медицинеЭтот орех часто рекомендуют умеренно употреблять людям, страдающим сахарным диабетом, а пасту из арахиса даже рекомендуют при похудении.По мнению специалиста, продукт полезен для сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердечную мышцу, а антиоксиданты защищают от воздействия свободных радикалов, которое нередко приводит к раковым заболеваниям.Кроме того, клетчатка в протертом арахисе помогает наладить работу кишечника и его моторику. Употребление продукта способствует нормализации стула, предотвращает запоры или облегчает состояние при уже имеющейся проблеме.Арахис в кулинарииКак открывать и чиститьЕсли бобов немного, то их можно очистить просто пальцами. Большее же количество можно сложить на чистую ткань и прокатить по ним скалкой. После того как скорлупа отойдет, нужно отделить ядра руками.Очистить ядра от шелухи можно несколькими способами:Как лучше естьАрахис жарят, солят, сахарят, а также используют в сыром виде. Из него делают масла, выпечку и конфеты. Кроме того, кулинары часто добавляют ядра в салаты, соусы и овощные блюда.Одним из самых популярных кушаний из такого ореха является домашняя арахисовая паста.Как правильно пожарить арахисСамый простой способ обжарить арахис — сделать это на сковороде без масла. Для этого необходимо промыть продукт, дать ему немного обсохнуть, после чего поставить на огонь.Жарить арахис нужно в течение 15-20 минут, постоянно помешивая, чтобы ядра не подгорели.Готовность определяется пробой: орех должен легко очищаться от кожуры, разламываться на две части. Поверхность его должна быть золотистой. Арахис при похуденииЗемляной орех, будучи насыщенным протеинами, быстро утоляет чувство голода, дает силу и энергию для физических нагрузок. Кроме того, такой орех является источником нерастворимого пищевого волокна, которое способствует снижению веса.При этом арахисом не стоит злоупотреблять, поскольку он очень калориен.Как правильно выбратьУ свежего, безопасного к употреблению в пищу арахиса сухие и блестящие ядрышки, не отличающиеся по цвету. Чем орех светлее, тем свежее и безопаснее. Желтое и горькое ядро арахиса — испорченный и опасный продукт, который нужно выбросить."При неправильном хранении на поверхности арахиса развивается плесневый грибок — аспергиллус, вырабатывающий афлатоксин. Это сильный канцероген, который может поражать все органы и ткани, особенно печень и почки. Также он может приводить к задержке роста и развития детей, снижает иммунитет. В больших дозах вещество вызывает острое отравление, которое, как правило, приводит к поражению печени и может быть опасным для жизни. Если при открывании коробки с орехами показался "дымок" или облачко пыли беловатого, серого или землистого цвета — это признак поражения грибком. Употреблять в пищу такой арахис нельзя, также как и вдыхать эту пыль", — сообщила Анна Цуканова.Как и сколько хранитьАрахис следует хранить в темном холодном месте. Желательно, чтобы он при этом находился в стеклянной плотно закрытой таре. Срок годности таких орехов при правильном хранении — один год.Как выращивать арахисДля посадки арахиса в собственном огороде можно использовать как целые бобы, так и специальные вылущенные семена, которые можно купить в садоводческих магазинах. Последние дадут наибольшую всхожесть.Чтобы ускорить процесс созревания в умеренном климате, можно вырастить рассаду дома. Сначала семена на пару дней оставляют на влажной ткани, пока они не прорастут. Затем их высаживают в торфяные или обычные горшочки с влажной питательной почвой. Разумнее сделать это в конце апреля, чтобы уже в конце мая, когда грунт прогрелся до +14 °С, можно было высадить рассаду на улицу.На грядке арахис цветет симпатичными желтыми цветами. В высоту кусты земляных бобов могут достигать 75 сантиметров. Ухаживать за растением нужно почти так же, как и за обычным картофелем. Окучивать его нужно раз в десять дней, а поливать — только в случае засухи один раз в десять дней. За месяц до сбора урожая полив необходимо прекратить.Пожелтевшие листья арахиса сообщат, что урожай поспел. В умеренном климате это происходит обычно в конце сентября — начале октября.

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продукты, питание, европа, южная америка, орехи, здоровый образ жизни (зож)