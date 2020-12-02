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Арахисовая паста: "земляной орех" для нервной системы и пищеварения
Арахисовая паста: "земляной орех" для нервной системы и пищеварения
Арахисовая паста — это питательный продукт для взрослых и детей. Когда он полезен и кому может нанести вред — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:33
2020-12-02T21:33
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Арахисовая паста — это питательный продукт для взрослых и детей. Когда он полезен и кому может нанести вред — в материале РИА Новости.Родина и история арахисовой пастыПервым, кому пришла идея сделать из арахиса пасту, были ацтеки. Индейцы, жившие на территории центральной Мексики в XIV-XVI веках, перетирали обжаренные плоды растения и употребляли полученную смесь в качестве продукта питания.В Америке пасту начали производить к концу XIX столетия. Во время гражданской войны в США, которая началась в 1861 году, перетертый арахис ели солдаты. Он помогал им восстановить силы после боев. Когда в 1922 году был придуман способ приготовления продукта с добавлением масла, он набрал огромную популярность. Диетолог Джон Келлог рекомендовал заменять им мясо людям с непереносимостью белка животного происхождения, а также тем, у кого нет зубов.Сейчас арахисовая паста — неотъемлемая часть ежедневного рациона американцев. Ей даже посвятили праздник, который отмечают ежегодно 24 января.Кстати, распространенное мнение, что арахис — это орех, неверно. Растение относится к семейству бобовых, и его плоды растут в земле, как картофель.Чем полезна арахисовая пастаПродукт насыщен микроэлементами, такими как цинк, железо, кальций, магний, медь, йод, кобальт, натрий, марганец, селен, калий. В состав арахисовой пасты также входят полинасыщенные жирные кислоты, клетчатка, фитостеролы и витамины Е, РР, К и группы В. Вместе они укрепляют иммунитет, выводят шлаки и токсины, способствуют регенерации тканей и стабилизируют обменные процессы, а также помогают наладить работу нервной и сердечно-сосудистой систем.Для женщин арахисовая паста является источником молодости за счет высокого содержания антиоксидантов. Кроме того, витамины в составе улучшают качество кожи, ногтей и волос, помогают стабилизировать гормональный фон и способствуют зачатию.Мужчинам продукт помогает поднять уровень тестостерона, улучшить потенцию. Также арахисовая паста способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок в спортзале.Гликемический индекс классической арахисовой пасты (в составе которой только соль, арахис и масло) равен 15. Белки и жиры продукта усваиваются гораздо лучше, чем органические вещества животного происхождения.Таким образом, арахисовая паста будет полезной диабетикам. Но из-за высокой энергетической ценности употреблять ее нужно в ограниченном количестве — не более 50 грамм в сутки.Калорийность арахисовой пасты составляет 563 килокалории на 100 грамм. В ней содержится около 11 грамм углеводов, 50 грамм жиров, а также примерно 25 грамм белка на стограммовую порцию. Примерно столько же белка есть в курице и говядине.Может ли она быть опаснаЛюдям с аллергией арахисовая паста может нанести непоправимый вред. "Земляной орех" входит в число самых опасных аллергенов. Он даже способен вызывать анафилактический шок.Из-за большого содержания белков и пуринов паста из арахиса вредна для людей с артритами, артрозами, подагрой и тем, кто имеет предрасположенность к болезням суставов.Осторожнее с продуктом стоит быть и людям со склонностью к акне. Жирность пасты и ее способность высушивать кожные покровы может привести к увеличению воспалений. А из-за кровоостанавливающих свойств она в большом количестве вредна при варикозе.Как применяют в медицинеПасту из арахиса, несмотря на ее жирность, включают в диетическое питание. Продукт является сытным и питательным, потому всего несколько съеденных ложек утром дают длительное чувство насыщения.Также при ежедневном употреблении арахиса в умеренном количестве происходит снижение "вредного" холестерина. Поэтому продукт не провоцирует развитие атеросклероза и полезен для сердечно-сосудистой системы. Калий в его составе укрепляет сердечную мышцу, а антиоксиданты защищают от воздействия свободных радикалов, которое нередко приводит к раковым заболеваниям.Клетчатка в протертом арахисе помогает наладить работу кишечника и его моторику. Ее употребление способствует нормализации стула, предотвращает запоры или облегчает состояние при уже имеющейся проблеме. Также арахисовая паста положительно влияет на работу желчного пузыря, печени и мочеполовой системы.Применение в кулинарииВ чистом виде арахисовую пасту в США традиционно намазывают на хлеб и едят на завтрак с молоком, кофе или чаем. Также продукт добавляют в кондитерские изделия: печения, булочки, торты, пирожные. Для придания орехового вкуса кладут в мороженое, соусы и ризотто.Овсяные оладьи с арахисовой пастойИнгредиенты: Приготовление: Овсянку, банан, яблоко, арахисовую пасту, молоко взбить к блендере. Полученную массу пожарить на оливковом масле как обычные оладьи. Подавать со сметаной или вареньем.Лапша с арахисовой пастой и сельдереемИнгредиенты:Приготовление:Кунжутное масло, соевый соус, арахисовую пасту, сок лимона, коричневый сахар, имбирь, чеснок и соус чили взбить в блендере и перелить в мерный стакан.Отварить пасту в кипящей подсоленной воде, откинуть в дуршлаг, а после переложить в большую миску и посолить по вкусу. Добавить порезанные ломтиками стебли сельдерея, порубленные листья, часть арахиса по вкусу, половину стакана соуса и перемешать. Сервировать оставшимся арахисом и листьями сельдерея.Как выбрать и хранитьПоскольку арахис растет под землей, то велика вероятность образования на нем плесени. Ее убивает термическая обработка, потому лучше выбирать пасту, для приготовления который брали обжаренный арахис.Классический продукт должен состоять из измельченных зерен арахиса с добавлением соли и растительного масла. Однако сейчас производители добавляют в пасту сахар, мед, цукаты, кокосовую стружку или шоколад. При наличии пальмового или рапсового масла в составе лучше воздержаться от покупки.Цвет пасты высокого качества должен быть светло-коричневым или коричневым. Текстура — однородной, кремообразной. Кроме того, продует должен иметь запах и вкус свежеобжаренных ядер "земляного ореха".Открытая банка с арахисовой пастой может храниться в холодильнике не более двух месяцев.Как правильно употреблятьСпециалисты рекомендуют есть арахисовую пасту дозировано. В день стоит употреблять не более 30 грамм, что примерно составляет 1,5-2 чайных ложки.
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здоровый образ жизни (зож), орехи, мексика, сша, продукты

Арахисовая паста: "земляной орех" для нервной системы и пищеварения

21:33 02.12.2020
 
© Depositphotos / asimojetАрахисовая паста
Арахисовая паста - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / asimojet
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Арахисовая паста — это питательный продукт для взрослых и детей. Когда он полезен и кому может нанести вред — в материале РИА Новости.

Родина и история арахисовой пасты

Первым, кому пришла идея сделать из арахиса пасту, были ацтеки. Индейцы, жившие на территории центральной Мексики в XIV-XVI веках, перетирали обжаренные плоды растения и употребляли полученную смесь в качестве продукта питания.
В Америке пасту начали производить к концу XIX столетия. Во время гражданской войны в США, которая началась в 1861 году, перетертый арахис ели солдаты. Он помогал им восстановить силы после боев. Когда в 1922 году был придуман способ приготовления продукта с добавлением масла, он набрал огромную популярность. Диетолог Джон Келлог рекомендовал заменять им мясо людям с непереносимостью белка животного происхождения, а также тем, у кого нет зубов.
Сейчас арахисовая паста — неотъемлемая часть ежедневного рациона американцев. Ей даже посвятили праздник, который отмечают ежегодно 24 января.
Кстати, распространенное мнение, что арахис — это орех, неверно. Растение относится к семейству бобовых, и его плоды растут в земле, как картофель.
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Чем полезна арахисовая паста

Продукт насыщен микроэлементами, такими как цинк, железо, кальций, магний, медь, йод, кобальт, натрий, марганец, селен, калий. В состав арахисовой пасты также входят полинасыщенные жирные кислоты, клетчатка, фитостеролы и витамины Е, РР, К и группы В. Вместе они укрепляют иммунитет, выводят шлаки и токсины, способствуют регенерации тканей и стабилизируют обменные процессы, а также помогают наладить работу нервной и сердечно-сосудистой систем.
Для женщин арахисовая паста является источником молодости за счет высокого содержания антиоксидантов. Кроме того, витамины в составе улучшают качество кожи, ногтей и волос, помогают стабилизировать гормональный фон и способствуют зачатию.
Мужчинам продукт помогает поднять уровень тестостерона, улучшить потенцию. Также арахисовая паста способствует эффективному наращиванию мышц во время физических нагрузок в спортзале.
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Гликемический индекс классической арахисовой пасты (в составе которой только соль, арахис и масло) равен 15. Белки и жиры продукта усваиваются гораздо лучше, чем органические вещества животного происхождения.

— Арахис не вызывает быстрого выброса гормона инсулина. Умеренное его потребление уменьшает риск возникновения диабета и способствует сохранению необходимого уровня сахара в крови у инсулинозависимых больных, — рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Таким образом, арахисовая паста будет полезной диабетикам. Но из-за высокой энергетической ценности употреблять ее нужно в ограниченном количестве — не более 50 грамм в сутки.
Калорийность арахисовой пасты составляет 563 килокалории на 100 грамм. В ней содержится около 11 грамм углеводов, 50 грамм жиров, а также примерно 25 грамм белка на стограммовую порцию. Примерно столько же белка есть в курице и говядине.
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Может ли она быть опасна

Людям с аллергией арахисовая паста может нанести непоправимый вред. "Земляной орех" входит в число самых опасных аллергенов. Он даже способен вызывать анафилактический шок.
— Аллергия может проявиться в виде зуда, отеков, першения в горле, одышки, кашля, падения давления. При появлении симптомов нужно срочно обратиться к врачу, — сообщил эксперт.
Из-за большого содержания белков и пуринов паста из арахиса вредна для людей с артритами, артрозами, подагрой и тем, кто имеет предрасположенность к болезням суставов.
Осторожнее с продуктом стоит быть и людям со склонностью к акне. Жирность пасты и ее способность высушивать кожные покровы может привести к увеличению воспалений. А из-за кровоостанавливающих свойств она в большом количестве вредна при варикозе.
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Как применяют в медицине

Пасту из арахиса, несмотря на ее жирность, включают в диетическое питание. Продукт является сытным и питательным, потому всего несколько съеденных ложек утром дают длительное чувство насыщения.
Также при ежедневном употреблении арахиса в умеренном количестве происходит снижение "вредного" холестерина. Поэтому продукт не провоцирует развитие атеросклероза и полезен для сердечно-сосудистой системы. Калий в его составе укрепляет сердечную мышцу, а антиоксиданты защищают от воздействия свободных радикалов, которое нередко приводит к раковым заболеваниям.
Клетчатка в протертом арахисе помогает наладить работу кишечника и его моторику. Ее употребление способствует нормализации стула, предотвращает запоры или облегчает состояние при уже имеющейся проблеме. Также арахисовая паста положительно влияет на работу желчного пузыря, печени и мочеполовой системы.

Применение в кулинарии

В чистом виде арахисовую пасту в США традиционно намазывают на хлеб и едят на завтрак с молоком, кофе или чаем. Также продукт добавляют в кондитерские изделия: печения, булочки, торты, пирожные. Для придания орехового вкуса кладут в мороженое, соусы и ризотто.
© Depositphotos / nblxerТосты с арахисовой пастой и бананом
Тосты с арахисовой пастой и бананом - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / nblxer
Тосты с арахисовой пастой и бананом

Овсяные оладьи с арахисовой пастой

Ингредиенты:
  • 50 грамм овсяных хлопьев;
  • 100 грамм бананов;
  • 100 грамм яблок;
  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • 150 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка арахисовой пасты.
Приготовление:
Овсянку, банан, яблоко, арахисовую пасту, молоко взбить к блендере. Полученную массу пожарить на оливковом масле как обычные оладьи. Подавать со сметаной или вареньем.

Лапша с арахисовой пастой и сельдереем

Ингредиенты:
  • четверть стакана жареного кунжута;
  • четверть стакана соевого соуса;
  • 50 грамм арахисовой пасты;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 2 столовые ложки коричневого сахара;
  • 1,5 столовые ложки свежего имбиря;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка соуса чили;
  • 250 грамм пасты лингвини;
  • 2 пучка сельдерея;
  • треть стакана жареного арахиса.
Приготовление:
Кунжутное масло, соевый соус, арахисовую пасту, сок лимона, коричневый сахар, имбирь, чеснок и соус чили взбить в блендере и перелить в мерный стакан.
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Отварить пасту в кипящей подсоленной воде, откинуть в дуршлаг, а после переложить в большую миску и посолить по вкусу. Добавить порезанные ломтиками стебли сельдерея, порубленные листья, часть арахиса по вкусу, половину стакана соуса и перемешать. Сервировать оставшимся арахисом и листьями сельдерея.

Как выбрать и хранить

Поскольку арахис растет под землей, то велика вероятность образования на нем плесени. Ее убивает термическая обработка, потому лучше выбирать пасту, для приготовления который брали обжаренный арахис.
Классический продукт должен состоять из измельченных зерен арахиса с добавлением соли и растительного масла. Однако сейчас производители добавляют в пасту сахар, мед, цукаты, кокосовую стружку или шоколад. При наличии пальмового или рапсового масла в составе лучше воздержаться от покупки.
Цвет пасты высокого качества должен быть светло-коричневым или коричневым. Текстура — однородной, кремообразной. Кроме того, продует должен иметь запах и вкус свежеобжаренных ядер "земляного ореха".
Открытая банка с арахисовой пастой может храниться в холодильнике не более двух месяцев.

Как правильно употреблять

Специалисты рекомендуют есть арахисовую пасту дозировано. В день стоит употреблять не более 30 грамм, что примерно составляет 1,5-2 чайных ложки.
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