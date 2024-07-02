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В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев - РИА Новости, 02.07.2024
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12:44 02.07.2024 (обновлено: 13:48 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956839028.html
В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев
В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев - РИА Новости, 02.07.2024
В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы освобождении от налогов сирийских беженцев в стране. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:44
2024-07-02T13:48
в мире
турция
кайсери
реджеп тайип эрдоган
сирия
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АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы освобождении от налогов сирийских беженцев в стране. В воскресенье в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребёнка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM ранее сообщила, что в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо произошли столкновения между турецкими войсками и боевиками ряда группировок, считающихся лояльными Анкаре. "Утверждение, сделанное в одной из телевизионных программ, что сирийцы освобождены от налогов и не платят НДС/налог на имущество, не соответствует действительности. Сирийские просители убежища, находящиеся под временной защитой Турции, не имеют никаких освобождений или привилегий в налогообложении. Кроме того, соответствующие подразделения регулярно проводят необходимые налоговые проверки", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции. МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956817594.html
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в мире, турция, кайсери, реджеп тайип эрдоган, сирия
В мире, Турция, Кайсери, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев

Власти Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев

© Кадр видео из соцсетейБеспорядки в Кайсери
Беспорядки в Кайсери
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки в Кайсери
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы освобождении от налогов сирийских беженцев в стране.
В воскресенье в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребёнка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM ранее сообщила, что в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо произошли столкновения между турецкими войсками и боевиками ряда группировок, считающихся лояльными Анкаре.
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"Утверждение, сделанное в одной из телевизионных программ, что сирийцы освобождены от налогов и не платят НДС/налог на имущество, не соответствует действительности. Сирийские просители убежища, находящиеся под временной защитой Турции, не имеют никаких освобождений или привилегий в налогообложении. Кроме того, соответствующие подразделения регулярно проводят необходимые налоговые проверки", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности.
Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.
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В миреТурцияКайсериРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
 
 
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