В Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев
Власти Турции опровергли сообщения об освобождении от налогов сирийских беженцев
© Кадр видео из соцсетейБеспорядки в Кайсери
© Кадр видео из соцсетей
Беспорядки в Кайсери
АНКАРА, 2 июл - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы освобождении от налогов сирийских беженцев в стране.
В воскресенье в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребёнка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM ранее сообщила, что в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо произошли столкновения между турецкими войсками и боевиками ряда группировок, считающихся лояльными Анкаре.
"Утверждение, сделанное в одной из телевизионных программ, что сирийцы освобождены от налогов и не платят НДС/налог на имущество, не соответствует действительности. Сирийские просители убежища, находящиеся под временной защитой Турции, не имеют никаких освобождений или привилегий в налогообложении. Кроме того, соответствующие подразделения регулярно проводят необходимые налоговые проверки", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности.
Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.