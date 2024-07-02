https://ria.ru/20240702/tuberkulez-1956946582.html

Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ

Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ - РИА Новости, 02.07.2024

Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением туберкулеза у студента МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:52

2024-07-02T18:52

2024-07-02T18:52

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мгу имени м. в. ломоносова

происшествия

здоровье - общество

туберкулез

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением туберкулеза у студента МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Москве. "Специалисты управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации случая туберкулеза у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. В адрес учебного заведения выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета, уточнили в ведомстве. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в управлении.

https://ria.ru/20240624/vaktsina-1954944699.html

москва

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, происшествия, здоровье - общество, туберкулез