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Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ
Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ - РИА Новости, 02.07.2024
Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ
Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением туберкулеза у студента МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:52
2024-07-02T18:52
2024-07-02T18:52
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
здоровье - общество
туберкулез
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением туберкулеза у студента МГУ, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Москве. "Специалисты управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации случая туберкулеза у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. В адрес учебного заведения выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников университета, уточнили в ведомстве. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в управлении.
https://ria.ru/20240624/vaktsina-1954944699.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, происшествия, здоровье - общество, туберкулез
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МГУ имени М. В. Ломоносова, Происшествия, Здоровье - Общество, Туберкулез
Роспотребнадзор проведет проверку из-за туберкулеза в МГУ
Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия из-за туберкулеза в МГУ