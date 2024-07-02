https://ria.ru/20240702/troitsa-1956883599.html

Источник: новую витрину-киот для "Троицы" Рублева сделали в Германии

Источник: новую витрину-киот для "Троицы" Рублева сделали в Германии - РИА Новости, 02.07.2024

Источник: новую витрину-киот для "Троицы" Рублева сделали в Германии

Новую витрину-киот для "Троицы" Андрея Рублева сделали в Германии по спецзаказу, в июле ее установят в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:15

2024-07-02T15:15

2024-07-02T15:24

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Новую витрину-киот для "Троицы" Андрея Рублева сделали в Германии по спецзаказу, в июле ее установят в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, рассказал РИА Новости источник лавре. "Для Троицы изготовлена напольная витрина-киот по специальному заказу в Германии. Сейчас она проходит тестовую проверку в Москве. Она будет установлена в иконостас (Троицкого собора лавры – ред.) в этом месяце. Витрина будет органично вписываться в архитектуру иконостаса, сохраняя его уникальность", - сказал собеседник агентства. По его словам, в новом киоте более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы. "В новом киоте условия хранения будут для иконы лучше, чем сейчас. Он будет основательней, чем сейчас, он будет напольный, но вмонтирован в иконостас – икона будет располагаться там же, где и сейчас – справа от царских врат", - пояснил источник.Возможно, добавил он, после установки иконы в новый киот, верующие смогут прикладываться к ней. Сейчас непосредственного доступа у паломников к иконе нет, они могут молиться в действующем Троицком соборе, где она установлена.В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" Рублева, доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это специально изготовленный киот (витрина), который оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

https://ria.ru/20240626/troitsa--1955699670.html

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германия, москва, россия, день святой троицы