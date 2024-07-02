https://ria.ru/20240702/tatarstan-1956807560.html

Формирование именного батальона "Батыр" продолжается в Татарстане

Формирование именного батальона "Батыр" продолжается в Татарстане - РИА Новости, 02.07.2024

Формирование именного батальона "Батыр" продолжается в Татарстане

Формирование именного батальона "Батыр" продолжается в Татарстане, его бойцы будут заниматься охраной и удержанием освобожденных в ходе специальной военной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:47

2024-07-02T10:47

2024-07-02T10:47

республика татарстан

рустам минниханов

самарская область

сво

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КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Формирование именного батальона "Батыр" продолжается в Татарстане, его бойцы будут заниматься охраной и удержанием освобожденных в ходе специальной военной операции территорий, сообщает служба отбора по контракту Казани. "Отдельный стрелковый именной батальон военной комендатуры "Батыр" будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО", - говорится в сообщении. Сначала бойцы пройдут боевое слаживание в Самарской области. Их обучат тактической медицине, стрелковому бою. Они будут проживать в комфортном солдатском общежитии. Батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры, в первую очередь, в качестве кандидатов рассматриваются ребята, у которых не было серьезных проблем с законом. Батальон формируется в основном из татарстанцев, но попасть в него могут и жители других регионов, подписавшие контракт на военную службу в республике. Бойцы "Батыра" получат единовременную выплату – до миллиона рублей. В зоне СВО им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие – от 210 тысяч рублей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей. С выплатой от Минобороны РФ новые контрактники в республике до 31 июля получат единовременно 700 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. "Батыр" - третий именной батальон, формируемый в Татарстане. В настоящее время в зоне СВО несут службу бойцы именных батальонов "Алга" и "Тимер".

https://ria.ru/20240701/doroga-1956724608.html

https://ria.ru/20240628/tatarstan-1956186503.html

https://ria.ru/20240628/natsproekt-1956046703.html

самарская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов, самарская область, сво