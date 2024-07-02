В столице Кении задержали нескольких протестующих

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нескольких протестующих из-за законопроекта о повышении налогов задержали в столице Кении Найроби во время столкновений с полицией, информирует местное издание Star. Ранее сообщалось, что протесты возобновились в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих. "Протесты в центральном деловом районе Найроби приобрели форму столкновений между полицией и демонстрантами... Полиция задержала нескольких протестующих, другие получили серьезные травмы", - пишет издание. На фотографиях видно, как протестующие бросают камни в правоохранителей и возводят баррикады. Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
Нескольких протестующих задержали в Найроби во время столкновений с полицией
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Кения. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нескольких протестующих из-за законопроекта о повышении налогов задержали в столице Кении Найроби во время столкновений с полицией, информирует местное издание Star.
Ранее сообщалось, что протесты возобновились в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих.
"Протесты в центральном деловом районе Найроби приобрели форму столкновений между полицией и демонстрантами... Полиция задержала нескольких протестующих, другие получили серьезные травмы", - пишет издание.
На фотографиях видно, как протестующие бросают камни в правоохранителей и возводят баррикады.
Правозащитная организация страны "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR) сообщила ранее, что по меньшей мере 39 человек погибли, более 360 человек пострадали в ходе протестов из-за законопроекта о повышении налогов в Кении.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Руто в среду заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
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