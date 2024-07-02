https://ria.ru/20240702/ssha-1956776567.html
Онколог оценил значение остановки США исследований терапии рака в России
Онколог оценил значение остановки США исследований терапии рака в России - РИА Новости, 02.07.2024
Онколог оценил значение остановки США исследований терапии рака в России
США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе, но на пациентах это в целом никак не отразилось, началось развитие отечественных... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T06:09
2024-07-02T06:09
2024-07-02T06:24
общество
россия
сша
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе, но на пациентах это в целом никак не отразилось, началось развитие отечественных препаратов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Несмотря на то, что наука и медицина были и должны оставаться вне политики, работа по протоколам, например, с американскими коллегами, остановлена по их инициативе", - сказал Каприн. Он подчеркнул, что на больных в целом это никак не сказалось, так как в такие исследования всегда входил очень ограниченный круг пациентов. Причем эта ситуация дала мощный импульс отечественной фундаментальной науке, отметил Каприн. По его словам, в России началась серьезная работа над созданием отечественных лекарственных препаратов, и уже многое сделано в этом направлении. "Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое. Ведь каждую секунду ситуация может измениться, и мы должны быть к этому готовы", - пояснил Каприн.
https://ria.ru/20230929/preparat-1899547258.html
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общество, россия, сша, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Россия, США, Андрей Каприн, Российская академия наук
Онколог оценил значение остановки США исследований терапии рака в России
Онколог Каприн: остановка США изучения терапии рака в РФ не сказалась на больных
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. США остановили исследования новой терапии рака в России по своей инициативе, но на пациентах это в целом никак не отразилось, началось развитие отечественных препаратов, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Несмотря на то, что наука и медицина были и должны оставаться вне политики, работа по протоколам, например, с американскими коллегами, остановлена по их инициативе", - сказал Каприн.
Он подчеркнул, что на больных в целом это никак не сказалось, так как в такие исследования всегда входил очень ограниченный круг пациентов. Причем эта ситуация дала мощный импульс отечественной фундаментальной науке, отметил Каприн.
По его словам, в России началась серьезная работа над созданием отечественных лекарственных препаратов, и уже многое сделано в этом направлении.
"Главное, что мы уже полностью осознали тот факт, что нам нужно создавать свое. Ведь каждую секунду ситуация может измениться, и мы должны быть к этому готовы", - пояснил Каприн.