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Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю - РИА Новости, 02.07.2024
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю
По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:05
2024-07-02T17:05
2024-07-02T17:44
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саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По завершению работы председательство в ШОС на 2024-2025 годы переходит к Китаю. Мы с китайскими партнерами будем тесно сотрудничать", - сказал Ушаков на брифинге.
https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html
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китай, астана, россия, юрий ушаков, шос, в мире, саммит шос в астане – 2024
Китай, Астана, Россия, Юрий Ушаков, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю
Ушаков: председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю