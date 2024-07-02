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Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю

Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю - РИА Новости, 02.07.2024

Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:05

2024-07-02T17:05

2024-07-02T17:44

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саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По завершению работы председательство в ШОС на 2024-2025 годы переходит к Китаю. Мы с китайскими партнерами будем тесно сотрудничать", - сказал Ушаков на брифинге.

https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html

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