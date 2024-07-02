Рейтинг@Mail.ru
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 02.07.2024 (обновлено: 17:44 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю - РИА Новости, 02.07.2024
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю
По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:05
2024-07-02T17:44
китай
астана
россия
юрий ушаков
шос
в мире
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_70d1c0cef7dfed2f81356158a453bd06.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По завершению работы председательство в ШОС на 2024-2025 годы переходит к Китаю. Мы с китайскими партнерами будем тесно сотрудничать", - сказал Ушаков на брифинге.
https://ria.ru/20240627/politika-1955695378.html
китай
астана
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_b75d21880333b1056daf51688a76ee9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, астана, россия, юрий ушаков, шос, в мире, саммит шос в астане – 2024
Китай, Астана, Россия, Юрий Ушаков, ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю

Ушаков: председательство в ШОС на 2024-2025 годы перейдет к Китаю

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане председательство в организации перейдет к Китаю, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По завершению работы председательство в ШОС на 2024-2025 годы переходит к Китаю. Мы с китайскими партнерами будем тесно сотрудничать", - сказал Ушаков на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ
"Китай очень встревожен": США пытаются разыграть корейскую карту
27 июня, 08:00
 
КитайАстанаРоссияЮрий УшаковШОСВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала