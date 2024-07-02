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СМИ: премьер Австралии отказался посещать саммит НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 02.07.2024
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07:43 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sammit-1956781406.html
СМИ: премьер Австралии отказался посещать саммит НАТО в Вашингтоне
СМИ: премьер Австралии отказался посещать саммит НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: премьер Австралии отказался посещать саммит НАТО в Вашингтоне
Премьер Австралии Энтони Альбанезе решил не ехать в Вашингтон для участия в саммите НАТО, вместо него отправится глава минобороны Ричард Марлз, сообщает газета... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:43
2024-07-02T07:43
в мире
австралия
сша
вашингтон (штат)
энтони альбанезе
джо байден
малкольм тернбулл
нато
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ДЖАКАРТА, 2 июл - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе решил не ехать в Вашингтон для участия в саммите НАТО, вместо него отправится глава минобороны Ричард Марлз, сообщает газета Sydney Morning Herald. Ожидалось, что Альбанезе встретится со своими коллегами из Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в качестве членов так называемой "Индо-Тихоокеанской четверки" на саммите, посвященном 75-летию НАТО, который начнется в следующий вторник. Однако за неделю до события было объявлено, что его место займет Ричард Марлз. "Во вторник офис Марлза опубликовал заявление, в котором говорится, что его присутствие на встрече подчеркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов нашего региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах, одновременно продвигая австралийскую повестку дня в области безопасности, экономики и торговли", - пишет издание. Источник в правительстве Австралии сообщил Sydney Morning Herald, что решение было принято после того, как Альбанезе не смог подтвердить двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом перед саммитом. По словам источника, из-за этого офис Альбанезе посоветовал премьеру не ехать на саммит, поскольку это может вызвать дальнейшую критику. Это не первый случай, когда премьер Австралии отправляет другого члена кабинета министров на саммит НАТО. Предыдущий премьер страны Малкольм Тернбулл в 2018 году отправил тогдашнего министра обороны Маризу Пейн на саммит НАТО в Бельгию. Австралия имеет статус партнера НАТО. Приглашение посетить саммит в этом году было отправлено покидающим свой пост генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. Присутствие Альбанезе на двух предыдущих саммитах, в Мадриде в 2022 году и в Вильнюсе в 2023 году, вызвало резкую критику со стороны Пекина, а также со стороны бывшего премьера Пола Китинга и бывшего министра иностранных дел Боба Карра. Они утверждали, что США и страны Европы не должны вмешиваться в проблемы стран Индо-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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в мире, австралия, сша, вашингтон (штат), энтони альбанезе, джо байден, малкольм тернбулл, нато
В мире, Австралия, США, Вашингтон (штат), Энтони Альбанезе, Джо Байден, Малкольм Тернбулл, НАТО
СМИ: премьер Австралии отказался посещать саммит НАТО в Вашингтоне

SMH: премьер Австралии Альбанезе не поедет на саммит НАТО в Вашингтоне

© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 2 июл - РИА Новости. Премьер Австралии Энтони Альбанезе решил не ехать в Вашингтон для участия в саммите НАТО, вместо него отправится глава минобороны Ричард Марлз, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Ожидалось, что Альбанезе встретится со своими коллегами из Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в качестве членов так называемой "Индо-Тихоокеанской четверки" на саммите, посвященном 75-летию НАТО, который начнется в следующий вторник. Однако за неделю до события было объявлено, что его место займет Ричард Марлз.
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"Во вторник офис Марлза опубликовал заявление, в котором говорится, что его присутствие на встрече подчеркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов нашего региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах, одновременно продвигая австралийскую повестку дня в области безопасности, экономики и торговли", - пишет издание.
Источник в правительстве Австралии сообщил Sydney Morning Herald, что решение было принято после того, как Альбанезе не смог подтвердить двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом перед саммитом. По словам источника, из-за этого офис Альбанезе посоветовал премьеру не ехать на саммит, поскольку это может вызвать дальнейшую критику.
Это не первый случай, когда премьер Австралии отправляет другого члена кабинета министров на саммит НАТО. Предыдущий премьер страны Малкольм Тернбулл в 2018 году отправил тогдашнего министра обороны Маризу Пейн на саммит НАТО в Бельгию.
Австралия имеет статус партнера НАТО. Приглашение посетить саммит в этом году было отправлено покидающим свой пост генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
Присутствие Альбанезе на двух предыдущих саммитах, в Мадриде в 2022 году и в Вильнюсе в 2023 году, вызвало резкую критику со стороны Пекина, а также со стороны бывшего премьера Пола Китинга и бывшего министра иностранных дел Боба Карра. Они утверждали, что США и страны Европы не должны вмешиваться в проблемы стран Индо-Тихоокеанского региона.
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В миреАвстралияСШАВашингтон (штат)Энтони АльбанезеДжо БайденМалкольм ТернбуллНАТО
 
 
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