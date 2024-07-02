"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве
RSF потребовала расследовать убийство казахстанского журналиста Садыкова в Киеве
© БӘСЕ Aidos Sadykov/XАйдос Садыков
© БӘСЕ Aidos Sadykov/X
Айдос Садыков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) требует расследовать убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.
Ранее во вторник Наталья, супруга Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его кончине.
"RSF выражает соболезнования его (Садыкова) семье. Виновные и подстрекатели этого чудовищного убийства должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.
Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что республика не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.