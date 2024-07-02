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"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве - РИА Новости, 02.07.2024
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13:40 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sadykov-1956853703.html
"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве
"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве - РИА Новости, 02.07.2024
"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) требует расследовать убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:40
2024-07-02T13:40
в мире
украина
киев
казахстан
гонсало лира
маулен ашимбаев
репортеры без границ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) требует расследовать убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Ранее во вторник Наталья, супруга Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его кончине. "RSF выражает соболезнования его (Садыкова) семье. Виновные и подстрекатели этого чудовищного убийства должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети X. Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что республика не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20240701/gordon-1956666951.html
https://ria.ru/20240621/tokaev-1954464603.html
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в мире, украина, киев, казахстан, гонсало лира, маулен ашимбаев, репортеры без границ
В мире, Украина, Киев, Казахстан, Гонсало Лира, Маулен Ашимбаев, Репортеры без границ
"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналиста в Киеве

RSF потребовала расследовать убийство казахстанского журналиста Садыкова в Киеве

© БӘСЕ Aidos Sadykov/XАйдос Садыков
Айдос Садыков
© БӘСЕ Aidos Sadykov/X
Айдос Садыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) требует расследовать убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве.
Ранее во вторник Наталья, супруга Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его кончине.
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"RSF выражает соболезнования его (Садыкова) семье. Виновные и подстрекатели этого чудовищного убийства должны быть найдены и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Украинские СМИ 18 июня сообщили, что неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция Украины подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.
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Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что республика не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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