Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве
Супруга журналиста Садыкова сообщила о его смерти после покушения в Киеве
© БӘСЕ Aidos Sadykov/XАйдос Садыков
© БӘСЕ Aidos Sadykov/X
Айдос Садыков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила во вторник о его смерти.
По информации украинских СМИ, 18 июня неизвестные в Киеве открыли стрельбу в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.
"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с мск — Прим. Ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", — написала супруга Наталья в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что станаА не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.