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Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве - РИА Новости, 02.07.2024
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07:22 02.07.2024 (обновлено: 07:40 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sadykov-1956780169.html
Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве
Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве - РИА Новости, 02.07.2024
Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве
Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила во вторник о его смерти. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:22
2024-07-02T07:40
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила во вторник о его смерти.По информации украинских СМИ, 18 июня неизвестные в Киеве открыли стрельбу в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев."Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с мск — Прим. Ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", — написала супруга Наталья в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что станаА не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240618/sud-1953683380.html
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киев, украина, маулен ашимбаев, казахстан, в мире
Киев, Украина, Маулен Ашимбаев, Казахстан, В мире
Умер казахстанский журналист Садыков, в которого стреляли в Киеве

Супруга журналиста Садыкова сообщила о его смерти после покушения в Киеве

© БӘСЕ Aidos Sadykov/XАйдос Садыков
Айдос Садыков
© БӘСЕ Aidos Sadykov/X
Айдос Садыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила во вторник о его смерти.
По информации украинских СМИ, 18 июня неизвестные в Киеве открыли стрельбу в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Полиция подтвердила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Как сообщал офис генерального прокурора Украины, в покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.
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"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03.00 по Киеву (совпадает с мск — Прим. Ред.). Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа... 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", — написала супруга Наталья в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Ранее сообщалось, что один из подозреваемых в покушении на Садыкова 21 июня сдался казахстанской полиции, его сообщник находится в розыске. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что готовит запрос в правоохранительные органы Казахстана об экстрадиции двух подозреваемых в покушении на убийство журналиста в Киеве. Позднее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заявил, что станаА не выдаст Украине подозреваемых в покушении на Садыкова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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