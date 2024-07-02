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На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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16:31 02.07.2024 (обновлено: 17:56 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sabantuy-1956906900.html
На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО
На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО
На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:31
2024-07-02T17:56
общество
москва
россия
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести маскировочные сети, рассказал РИА Новости председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов. "На московском Сабантуе в предстоящую субботу в парке Коломенское состоится акция "Мы едины" в поддержку бойцов СВО. Многие побывавшие в зоне боевых действий ребята и их семьи станут почетными гостями. Все участники Сабантуя примут участие в плетении маскировочных сетей и смогут написать письма поддержки бойцам. Каждое послание дарит тепло и надежду, помогает в сложных условиях. Все письма будут переданы бойцам сотрудниками автономии татар Москвы", - сказал Фарисов. Он отметил, что Сабантуй впервые пройдет на нескольких столичных площадках. "В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней. Идея проекта поддержана в Татарстане, Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, у молодежных и культурных объединений, Ассамблеей народов России и Российским детским фондом", - сообщил Фарисов.Он отметил, что никто в России не против Вагнера, Бетховена и других великих композиторов."Но мы призываем обходится без той музыки, которую пропагандирует Евровидение. Это просьба бойцов СВО", - сказал Фарисов.Глава татарской автономии рассказал, что в программе праздника в Коломенском – проведение "Детского Сабантуя", финал Кубка мира по поясной борьбе корэш с участием спортсменов из более чем 15 стран, а также мастер-классы, народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов, будут созданы модели башкирской и татарской деревень. "Образовательное пространство от Духовного управления мусульман РФ представит команда муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в этом году оно посвящено семейным ценностям", - добавил Фарисов.Организаторами мероприятия выступили Правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана,и Татарская национально-культурная автономия Москвы.
https://ria.ru/20240702/tatarskiy-1950259309.html
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общество, москва, россия, ильдар аляутдинов
Общество, Москва, Россия, Ильдар Аляутдинов
На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО

На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи

© из личного архива Председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов.
Председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов.
© из личного архива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести маскировочные сети, рассказал РИА Новости председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов.
"На московском Сабантуе в предстоящую субботу в парке Коломенское состоится акция "Мы едины" в поддержку бойцов СВО. Многие побывавшие в зоне боевых действий ребята и их семьи станут почетными гостями. Все участники Сабантуя примут участие в плетении маскировочных сетей и смогут написать письма поддержки бойцам. Каждое послание дарит тепло и надежду, помогает в сложных условиях. Все письма будут переданы бойцам сотрудниками автономии татар Москвы", - сказал Фарисов.
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиВ регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
1 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиДля гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев "Гунар" из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
Для гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев Гунар из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
Для гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев "Гунар" из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
2 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиС утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
С утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
С утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
3 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиГости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
Гости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
Гости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
4 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, веселые народные игры.

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, весёлые народные игры.

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, веселые народные игры.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
5 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиПосетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
Посетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
Посетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
6 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиВ Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
В Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
В Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
7 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиЭтнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
8 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз – 100 тысяч рублей – выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
9 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз – автомобиль.

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
10 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиГости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
Гости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
Гости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
11 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиКонцертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
Концертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
Концертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
12 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиНа концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
На концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
На концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
13 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиДля многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
Для многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
Для многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
14 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиНа Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
На Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
На Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
15 из 15
В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
1 из 15
Для гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев "Гунар" из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
2 из 15
С утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
3 из 15
Гости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
4 из 15

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, веселые народные игры.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
5 из 15
Посетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
6 из 15
В Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
7 из 15
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
8 из 15

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
9 из 15

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
10 из 15
Гости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
11 из 15
Концертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
12 из 15
На концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
13 из 15
Для многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
14 из 15
На Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
15 из 15
Он отметил, что Сабантуй впервые пройдет на нескольких столичных площадках.
"В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней. Идея проекта поддержана в Татарстане, Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, у молодежных и культурных объединений, Ассамблеей народов России и Российским детским фондом", - сообщил Фарисов.
Он отметил, что никто в России не против Вагнера, Бетховена и других великих композиторов.
"Но мы призываем обходится без той музыки, которую пропагандирует Евровидение. Это просьба бойцов СВО", - сказал Фарисов.
Праздник Сабантуй в Казани - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Татарский праздник Сабантуй: история и традиции
Вчера, 13:31
Глава татарской автономии рассказал, что в программе праздника в Коломенском – проведение "Детского Сабантуя", финал Кубка мира по поясной борьбе корэш с участием спортсменов из более чем 15 стран, а также мастер-классы, народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов, будут созданы модели башкирской и татарской деревень.
"Образовательное пространство от Духовного управления мусульман РФ представит команда муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в этом году оно посвящено семейным ценностям", - добавил Фарисов.
Организаторами мероприятия выступили Правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана,и Татарская национально-культурная автономия Москвы.
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