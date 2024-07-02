На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести маскировочные сети, рассказал РИА Новости председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов. "На московском Сабантуе в предстоящую субботу в парке Коломенское состоится акция "Мы едины" в поддержку бойцов СВО. Многие побывавшие в зоне боевых действий ребята и их семьи станут почетными гостями. Все участники Сабантуя примут участие в плетении маскировочных сетей и смогут написать письма поддержки бойцам. Каждое послание дарит тепло и надежду, помогает в сложных условиях. Все письма будут переданы бойцам сотрудниками автономии татар Москвы", - сказал Фарисов. Он отметил, что Сабантуй впервые пройдет на нескольких столичных площадках. "В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней. Идея проекта поддержана в Татарстане, Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, у молодежных и культурных объединений, Ассамблеей народов России и Российским детским фондом", - сообщил Фарисов.Он отметил, что никто в России не против Вагнера, Бетховена и других великих композиторов."Но мы призываем обходится без той музыки, которую пропагандирует Евровидение. Это просьба бойцов СВО", - сказал Фарисов.Глава татарской автономии рассказал, что в программе праздника в Коломенском – проведение "Детского Сабантуя", финал Кубка мира по поясной борьбе корэш с участием спортсменов из более чем 15 стран, а также мастер-классы, народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов, будут созданы модели башкирской и татарской деревень. "Образовательное пространство от Духовного управления мусульман РФ представит команда муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в этом году оно посвящено семейным ценностям", - добавил Фарисов.Организаторами мероприятия выступили Правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана,и Татарская национально-культурная автономия Москвы.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести маскировочные сети, рассказал РИА Новости председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов.
"На московском Сабантуе в предстоящую субботу в парке Коломенское состоится акция "Мы едины" в поддержку бойцов СВО. Многие побывавшие в зоне боевых действий ребята и их семьи станут почетными гостями. Все участники Сабантуя примут участие в плетении маскировочных сетей и смогут написать письма поддержки бойцам. Каждое послание дарит тепло и надежду, помогает в сложных условиях. Все письма будут переданы бойцам сотрудниками автономии татар Москвы", - сказал Фарисов.
Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.
Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.
Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.
Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.
Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.
Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.
Он отметил, что Сабантуй впервые пройдет на нескольких столичных площадках.
"В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней. Идея проекта поддержана в Татарстане, Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, у молодежных и культурных объединений, Ассамблеей народов России и Российским детским фондом", - сообщил Фарисов.
Он отметил, что никто в России не против Вагнера, Бетховена и других великих композиторов.
"Но мы призываем обходится без той музыки, которую пропагандирует Евровидение. Это просьба бойцов СВО", - сказал Фарисов.
Глава татарской автономии рассказал, что в программе праздника в Коломенском – проведение "Детского Сабантуя", финал Кубка мира по поясной борьбе корэш с участием спортсменов из более чем 15 стран, а также мастер-классы, народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов, будут созданы модели башкирской и татарской деревень.
"Образовательное пространство от Духовного управления мусульман РФ представит команда муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в этом году оно посвящено семейным ценностям", - добавил Фарисов.
Организаторами мероприятия выступили Правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана,и Татарская национально-культурная автономия Москвы.
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