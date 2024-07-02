https://ria.ru/20240702/sabantuy-1956906900.html

На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО

На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024

На московском Сабантуе 6 июля поддержат бойцов СВО

На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:31

2024-07-02T16:31

2024-07-02T17:56

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ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На московском Сабантуе 6 июля почетными гостями станут участники СВО и их семьи, праздник впервые пройдет в круглосуточном формате, участников научат плести маскировочные сети, рассказал РИА Новости председатель Татарской национально-культурной автономии российской столицы Фарит Фарисов. "На московском Сабантуе в предстоящую субботу в парке Коломенское состоится акция "Мы едины" в поддержку бойцов СВО. Многие побывавшие в зоне боевых действий ребята и их семьи станут почетными гостями. Все участники Сабантуя примут участие в плетении маскировочных сетей и смогут написать письма поддержки бойцам. Каждое послание дарит тепло и надежду, помогает в сложных условиях. Все письма будут переданы бойцам сотрудниками автономии татар Москвы", - сказал Фарисов. Он отметил, что Сабантуй впервые пройдет на нескольких столичных площадках. "В этом году впервые состоится "Ночной Сабантуй", где молодежь в атмосфере, свободной от алкоголя и музыки недружественных стран, в том числе репертуара Евровидения, продолжит праздник на одной из самых популярных площадок Москвы. "Семья. Культура. Здоровый образ жизни" – традиционный слоган Сабантуя в Москве. Наша задача направить энергию молодежи в правильное русло, основанное на понимании своих корней. Идея проекта поддержана в Татарстане, Башкортостане, во Всемирном конгрессе татар, у молодежных и культурных объединений, Ассамблеей народов России и Российским детским фондом", - сообщил Фарисов.Он отметил, что никто в России не против Вагнера, Бетховена и других великих композиторов."Но мы призываем обходится без той музыки, которую пропагандирует Евровидение. Это просьба бойцов СВО", - сказал Фарисов.Глава татарской автономии рассказал, что в программе праздника в Коломенском – проведение "Детского Сабантуя", финал Кубка мира по поясной борьбе корэш с участием спортсменов из более чем 15 стран, а также мастер-классы, народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов, будут созданы модели башкирской и татарской деревень. "Образовательное пространство от Духовного управления мусульман РФ представит команда муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в этом году оно посвящено семейным ценностям", - добавил Фарисов.Организаторами мероприятия выступили Правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана,и Татарская национально-культурная автономия Москвы.

https://ria.ru/20240702/tatarskiy-1950259309.html

https://ria.ru/20231017/marafon-1903211639.html

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общество, москва, россия, ильдар аляутдинов