В Астраханской области состоялся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Основные народные гуляния и зрелищные события проходили у села Три Протока Приволжского района.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который вместе с первыми лицами Республики Татарстан торжественно открывал торжества, поблагодарил гостей и организаторов."Я искренне и от всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Для Астраханской области стало большой честью впервые принять его на своей земле. Передаем эстафету проведения праздника Пермскому краю — в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет у них. И наш регион обязательно примет участие", — сказал Бабушкин.
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В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй
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В Астраханской области состоялся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Основные народные гуляния и зрелищные события проходили у села Три Протока Приволжского района.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который вместе с первыми лицами Республики Татарстан торжественно открывал торжества, поблагодарил гостей и организаторов.
"Я искренне и от всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Для Астраханской области стало большой честью впервые принять его на своей земле. Передаем эстафету проведения праздника Пермскому краю — в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет у них. И наш регион обязательно примет участие", — сказал Бабушкин.
Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.
Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.
Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.
Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.
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