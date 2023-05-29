Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
11:16 29.05.2023 (обновлено: 11:17 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/sabantuy-1874764544.html
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй - РИА Новости, 29.05.2023
В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй
В Астраханской области состоялся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Основные народные гуляния и зрелищные события проходили у села Три Протока Приволжского... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:16
2023-05-29T11:17
фото
астраханская область
сабантуй
праздник
астрахань
игорь бабушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874759022_0:236:3000:1924_1920x0_80_0_0_3285ccd170af5ac175fd3311b96befc3.jpg
В Астраханской области состоялся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Основные народные гуляния и зрелищные события проходили у села Три Протока Приволжского района.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который вместе с первыми лицами Республики Татарстан торжественно открывал торжества, поблагодарил гостей и организаторов."Я искренне и от всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Для Астраханской области стало большой честью впервые принять его на своей земле. Передаем эстафету проведения праздника Пермскому краю — в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет у них. И наш регион обязательно примет участие", — сказал Бабушкин.
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874759022_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c8d29a957873bd52bd150dffcc076be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, сабантуй, праздник, астрахань, игорь бабушкин
Фото, Астраханская область, Сабантуй, Праздник, Астрахань, Игорь Бабушкин

В Астрахани прошел Всероссийский сельский Сабантуй

Читать ria.ru в
В Астраханской области состоялся XIII Всероссийский сельский Сабантуй. Основные народные гуляния и зрелищные события проходили у села Три Протока Приволжского района.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который вместе с первыми лицами Республики Татарстан торжественно открывал торжества, поблагодарил гостей и организаторов.
"Я искренне и от всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении XIII Всероссийского сельского Сабантуя. Для Астраханской области стало большой честью впервые принять его на своей земле. Передаем эстафету проведения праздника Пермскому краю — в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет у них. И наш регион обязательно примет участие", — сказал Бабушкин.
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиВ регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
В регион прибыли представители из 30 регионов России: Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского края, Оренбургской, Псковской областей и др.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
1 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиДля гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев "Гунар" из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
Для гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев Гунар из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
Для гостей мероприятия прошло выступление группы канатоходцев "Гунар" из Республики Дагестан. Они продемонстрировали трюки и искусство эквилибристики на канате.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
2 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиС утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
С утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
С утра начала работу Этнодеревня. Она объединила площадки разных народов: туркменская, казахская, татарская, ногайская, калмыцкая, русская.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
3 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиГости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
Гости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
Гости Всероссийского сельского Сабантуя могли посетить концертную программу творческих коллективов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
4 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, веселые народные игры.

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, весёлые народные игры.

В рамках Всероссийского сельского Сабантуя состоялись захватывающие конные скачки, азартные спортивные соревнования, веселые народные игры.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
5 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиПосетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
Посетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
Посетителей Этнодеревни накормили русскими блинами, татарским чак-чаком и пловом, казахскими баурсаками, туркменским чореком, напоили калмыцким чаем и казачьим квасом.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
6 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиВ Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
В Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
В Этнодеревне можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
7 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиЭтнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
Этнодеревня стала дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. Впоследствии на этой площадке будут проводить национальные праздники.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
8 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз – 100 тысяч рублей – выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

Единственные в России верблюжьи бега прошли на XIII Всероссийском сельском Сабантуе. Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
9 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской области

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз – автомобиль.

Главным спортивным событием Сабантуя стала национальная борьба на поясах корэш. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 20 регионов страны в семи весовых категориях. Абсолютным чемпионом стал Раиль Нургалиев из Республики Татарстан. Он получил главный приз — автомобиль.

© Фото : Министерство культуры Астраханской области
10 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиГости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
Гости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
Гости Сабантуя также могли посетить в Этнодеревне площадка Кукморского района Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
11 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиКонцертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
Концертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
Концертную программу представили творческие коллективы Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
12 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиНа концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
На концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
На концерте выступили более 900 артистов Астраханской области и Республики Татарстан.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
13 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиДля многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
Для многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
Для многонациональной Астраханской области Сабантуй стал общим праздником для всех проживающих здесь народов.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
14 из 15
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиНа Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
На Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
На Сабантуе работали более 200 волонтеров. Безопасность обеспечивали сотрудники УМВД, Росгвардии, линейного отдела МВД России на транспорте, Федеральной службы исполнения наказаний.
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
15 из 15
 
Астраханская областьФотоСабантуйПраздникАстраханьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала