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В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов - РИА Новости, 02.07.2024
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07:45 02.07.2024 (обновлено: 12:31 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html
В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов
В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов - РИА Новости, 02.07.2024
В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов
За минувшие сутки в России обновилось сразу 28 температурных рекордов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:45
2024-07-02T12:31
общество
россия
херсон
псков
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России обновилось сразу 28 температурных рекордов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температуры", — сказал он.По словам собеседника агентства, пять рекордов отмечены в региональных центрах: В Подмосковье, несмотря на аномальный зной, единственным местом, где зарегистрировали температурный рекорд, стала Коломна: плюс 32,2 по сравнению с плюс 30,8 градуса в 1999 году. "В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2, в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса", — добавил Тишковец.Жаркая сухая погода установилась на значительной части территории России. В Москве в первые дни июля ожидается до 30-33 градусов, а к концу недели, по прогнозу синоптиков, на столицу обрушится непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем.
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общество, россия, херсон, псков, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Россия, Херсон, Псков, Евгений Тишковец, Экология в России
В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов

Синоптик Тишковец: в России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки у фонтана в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве
Девушки у фонтана в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки у фонтана в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России обновилось сразу 28 температурных рекордов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температуры", — сказал он.
По словам собеседника агентства, пять рекордов отмечены в региональных центрах:
  • Херсон — плюс 35,9 (предыдущий максимум — плюс 34,7 в 2017 году);
  • Псков — плюс 34,3 (плюс 30,7 в 2022-м);
  • Чита — плюс 34,1 (плюс 33,8 в 2022-м);
  • Санкт-Петербург — плюс 33,2 (плюс 31,9 в 2022-м);
  • Орел — плюс 31,5 (плюс 31,1 в 1964-м).
В Подмосковье, несмотря на аномальный зной, единственным местом, где зарегистрировали температурный рекорд, стала Коломна: плюс 32,2 по сравнению с плюс 30,8 градуса в 1999 году.
Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2, в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса", — добавил Тишковец.
Жаркая сухая погода установилась на значительной части территории России. В Москве в первые дни июля ожидается до 30-33 градусов, а к концу недели, по прогнозу синоптиков, на столицу обрушится непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем.
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ОбществоРоссияХерсонПсковЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
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