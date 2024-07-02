https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов

В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов - РИА Новости, 02.07.2024

В России за сутки зафиксировали 28 температурных рекордов

За минувшие сутки в России обновилось сразу 28 температурных рекордов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:45

2024-07-02T07:45

2024-07-02T12:31

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россия

херсон

псков

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России обновилось сразу 28 температурных рекордов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температуры", — сказал он.По словам собеседника агентства, пять рекордов отмечены в региональных центрах: В Подмосковье, несмотря на аномальный зной, единственным местом, где зарегистрировали температурный рекорд, стала Коломна: плюс 32,2 по сравнению с плюс 30,8 градуса в 1999 году. "В Москве на базовой метеостанции ВДНХ воздух разогрелся до плюс 30,2, в центре города, на Балчуге, до плюс 32,1 градуса", — добавил Тишковец.Жаркая сухая погода установилась на значительной части территории России. В Москве в первые дни июля ожидается до 30-33 градусов, а к концу недели, по прогнозу синоптиков, на столицу обрушится непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем.

https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html

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общество, россия, херсон, псков, евгений тишковец, экология в россии