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Онколог назвал способы профилактики рака - РИА Новости, 02.07.2024
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02:49 02.07.2024 (обновлено: 05:49 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/rak-1956769637.html
Онколог назвал способы профилактики рака
Онколог назвал способы профилактики рака - РИА Новости, 02.07.2024
Онколог назвал способы профилактики рака
Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T02:49
2024-07-02T05:49
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн."Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого", — сказал Каприн.Он отметил, что помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Онколог назвал способы профилактики рака

Онколог Каприн: для профилактики рака нужно отказаться от ряда вредных привычек

© iStock.com / ChinnapongВрач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Chinnapong
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
«
"Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого", — сказал Каприн.
Он отметил, что помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
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ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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