https://ria.ru/20240702/rak-1956769637.html

Онколог назвал способы профилактики рака

Онколог назвал способы профилактики рака - РИА Новости, 02.07.2024

Онколог назвал способы профилактики рака

Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T02:49

2024-07-02T02:49

2024-07-02T05:49

общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Для профилактики рака следует отказаться от вредных привычек, ограничить пребывание под открытым солнцем в часы его наибольшей активности, не посещать солярий, вести здоровый образ жизни, а также ограничить потребление жирного, сладкого, копченого и острого, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн."Первое — отказаться от вредных привычек. Второе — ограничить пребывание под открытым солнцем в часы наибольшей солнечной активности, отказаться от посещения солярия. Третье - вести здоровый образ жизни, ограничить потребление жирного, сладкого, копченого, острого", — сказал Каприн.Он отметил, что помимо этих правил важно своевременно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

https://rsport.ria.ru/20231014/zozh-1902799024.html

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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки