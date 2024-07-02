https://ria.ru/20240702/putin-1956919798.html

Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты

Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты - РИА Новости, 02.07.2024

Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт ряд важных двусторонних контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:44

астана

россия

юрий ушаков

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт ряд важных двусторонних контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "В графике нашего президента - крупное международное мероприятие, участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать, и в этом контексте у нас уже свёрстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html

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астана, россия, юрий ушаков, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024