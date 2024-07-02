https://ria.ru/20240702/putin-1956919798.html
Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты
Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты - РИА Новости, 02.07.2024
Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт ряд важных двусторонних контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:06
2024-07-02T17:06
2024-07-02T17:44
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саммит шос в астане – 2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт ряд важных двусторонних контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "В графике нашего президента - крупное международное мероприятие, участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать, и в этом контексте у нас уже свёрстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240702/shos-1956919061.html
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астана, россия, юрий ушаков, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Астана, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин на полях саммита ШОС проведет важные двусторонние контакты
Ушаков: Путин на полях саммита ШОС проведет ряд важных двусторонних контактов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане проведёт ряд важных двусторонних контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"В графике нашего президента - крупное международное мероприятие, участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Как всегда, в привязке к таким крупным мероприятиям появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать, и в этом контексте у нас уже свёрстана программа, которая включает ряд, я бы сказал, весьма важных двухсторонних контактов", - сказал Ушаков.