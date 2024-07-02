https://ria.ru/20240702/putin-1956831299.html

Путин поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи

Путин поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи - РИА Новости, 02.07.2024

Путин поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по усилению ответственности федеральных чиновников и губернаторов за выполнение его решений, РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:12

здоровье - общество

россия

владимир путин

национальная медицинская палата

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по усилению ответственности федеральных чиновников и губернаторов за выполнение его решений, связанных с организацией медпомощи, говорится в перечне поручений по вопросам развития здравоохранения. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения... об усилении ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации за выполнение решений президента Российской Федерации, связанных с организацией оказания медицинской помощи", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Кроме этого, кабмину поручено представить предложения по формированию порядка участия Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, включая механизм предварительного обсуждения проектов актов кабмина и Минздрава России по вопросам организации оказания медицинской помощи на площадке ОНФ.

https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html

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здоровье - общество, россия, владимир путин, национальная медицинская палата, общероссийский народный фронт