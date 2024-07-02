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Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья - РИА Новости, 02.07.2024
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11:58 02.07.2024 (обновлено: 12:20 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/putin-1956827717.html
Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья
Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья - РИА Новости, 02.07.2024
Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:58
2024-07-02T12:20
экономика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
светлана чупшева
российская академия наук
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, обеспечив синхронизацию решений о финансировании указанных мероприятий с национальными проектами и документами стратегического планирования, в том числе федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.Кроме того, президент поручил кабмину при участии региональных властей, Российской академии наук и других заинтересованных организаций подготовить и представить предложения о координации работы по реализации этой стратегии.Гендиректор АСИ Светлана Чупшева перед заседанием набсовета агентства 22 мая представила президенту стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Стратегия направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.Основными ее целями являются повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
https://ria.ru/20240702/ipo-1956825104.html
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экономика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана чупшева, российская академия наук, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Светлана Чупшева, Российская академия наук, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья

Путин поручил до 1 сентября утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний
11:42
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений утвердить Стратегию устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, обеспечив синхронизацию решений о финансировании указанных мероприятий с национальными проектами и документами стратегического планирования, в том числе федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.
Кроме того, президент поручил кабмину при участии региональных властей, Российской академии наук и других заинтересованных организаций подготовить и представить предложения о координации работы по реализации этой стратегии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин поручил усилить ответственность чиновников за организацию медпомощи
12:11
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева перед заседанием набсовета агентства 22 мая представила президенту стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Стратегия направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.
Основными ее целями являются повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум десяти российских компаний
11:42
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСветлана ЧупшеваРоссийская академия наукАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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