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Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 02.07.2024 (обновлено: 14:28 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/proekt-1956865376.html
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
Правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощённой... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:26
2024-07-02T14:28
специальная военная операция на украине
россия
александр хинштейн
андрей турчак
александр сидякин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощённой процедуре, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - написано в документе. Авторами инициативы выступили, в том числе, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона "Об оружии" (далее - законопроект) разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как ранее отмечал Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, рассказывал парламентарий. Хинштейн подчеркивал, что проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Также оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений, добавлял он. Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат.
https://ria.ru/20240627/svo-1955946444.html
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россия, александр хинштейн, андрей турчак, александр сидякин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Хинштейн, Андрей Турчак, Александр Сидякин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО

Правительство поддержало проект о направке конфискованного оружия в зону СВО

© ФСБ РФАрсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
Арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
© ФСБ РФ
Арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощённой процедуре, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", - написано в документе.
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Авторами инициативы выступили, в том числе, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона "Об оружии" (далее - законопроект) разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как ранее отмечал Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, рассказывал парламентарий.
Хинштейн подчеркивал, что проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Также оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений, добавлял он.
Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ХинштейнАндрей ТурчакАлександр СидякинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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