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Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу - РИА Новости, 02.07.2024
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07:35 02.07.2024 (обновлено: 07:48 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/povar-1956780833.html
Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу
Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу - РИА Новости, 02.07.2024
Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу
Хирурги национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли молодому повару из Владивостока, который из-за... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:35
2024-07-02T07:48
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Хирурги национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли молодому повару из Владивостока, который из-за аномалии аорты больше года не мог глотать твердую пищу, сообщает медцентр.Как пояснили медики, у 22-летнего жителя Владивостока с 2019 года периодически возникало беспричинное кратковременное сдавление горла, которое затем перешло в ощущение постоянной помехи в пищеводе. Вскоре молодой человек уже не мог проглотить даже маленький кусочек хлеба без обильного запивания его водой, а в начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша."Физически развитый пациент, увлекающийся туризмом и культурой викингов, при этом повар по профессии, был вынужден полностью перейти на детское питание, протертые супы и кефир, критически потерял вес, после чего наконец принял решение обратиться за помощью. По данным компьютерной томографии выявили редкую врожденную аномалию – так называемое "сосудистое кольцо", возникающее из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца", — рассказали в клинике.По словам завотделением аорты и коронарных артерий медцентра Максима Ляшенко, при таком типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом. В данном случае "виновницей" стала аномально отходящая правая подключичная артерия."В детском возрасте это может никак не проявляться, а по мере роста и повышения физической нагрузки давление в артериях возрастает, сдавливание усиливается и становится причиной разного рода дыхательных расстройств. Но в случае нашего пациента серьезную угрозу для жизни и здоровья представляла компрессия пищевода. Помочь могло только хирургическое вмешательство", — рассказал он.В итоге хирурги разобщили кольцо, удалив ткани правой подключичной артерии от пищевода. Уже через сутки после операции пациент был переведен в обычную палату и смог без проблем есть твердую пищу.
https://ria.ru/20231011/chlen-1901923310.html
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Хорошие новости, Владивосток, Россия, Новосибирск
Новосибирские хирурги помогли повару, который не мог глотать пищу

Новосибирские хирурги помогли повару, который больше года не мог глотать пищу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкХирург
Хирург - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Хирург. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Хирурги национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске помогли молодому повару из Владивостока, который из-за аномалии аорты больше года не мог глотать твердую пищу, сообщает медцентр.
Как пояснили медики, у 22-летнего жителя Владивостока с 2019 года периодически возникало беспричинное кратковременное сдавление горла, которое затем перешло в ощущение постоянной помехи в пищеводе. Вскоре молодой человек уже не мог проглотить даже маленький кусочек хлеба без обильного запивания его водой, а в начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша.
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"Физически развитый пациент, увлекающийся туризмом и культурой викингов, при этом повар по профессии, был вынужден полностью перейти на детское питание, протертые супы и кефир, критически потерял вес, после чего наконец принял решение обратиться за помощью. По данным компьютерной томографии выявили редкую врожденную аномалию – так называемое "сосудистое кольцо", возникающее из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца", — рассказали в клинике.
По словам завотделением аорты и коронарных артерий медцентра Максима Ляшенко, при таком типе патологии аорта и отходящие от нее сосуды охватывают и стягивают пищевод и трахею, которые проходят рядом. В данном случае "виновницей" стала аномально отходящая правая подключичная артерия.
"В детском возрасте это может никак не проявляться, а по мере роста и повышения физической нагрузки давление в артериях возрастает, сдавливание усиливается и становится причиной разного рода дыхательных расстройств. Но в случае нашего пациента серьезную угрозу для жизни и здоровья представляла компрессия пищевода. Помочь могло только хирургическое вмешательство", — рассказал он.
В итоге хирурги разобщили кольцо, удалив ткани правой подключичной артерии от пищевода. Уже через сутки после операции пациент был переведен в обычную палату и смог без проблем есть твердую пищу.
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