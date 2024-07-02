Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/pensii-1956830745.html
В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 02.07.2024
В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании СФ 3 июля закон о возврате с 2025 года индексации пенсий... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:11
2024-07-02T12:11
общество
россия
антон котяков
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании СФ 3 июля закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, проект поддержали правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Недополученные работающим пенсионером за восемь лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той "замороженной" пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали. Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения.
https://ria.ru/20240701/pensiya-1956576138.html
https://ria.ru/20240626/pensii-1955566986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон котяков, совет федерации рф, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Антон Котяков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Единая Россия
В Совфеде поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам

Комитет СФ поддержал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал к одобрению на заседании СФ 3 июля закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Законопроект, возобновляющий этот механизм, был внесен в Госдуму всеми депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня, проект поддержали правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий
Вчера, 11:32
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что с 2025 года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Недополученные работающим пенсионером за восемь лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснял, что процент индексации страховой пенсии будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. А индексация работающим пенсионерам будет исчисляться не от той "замороженной" пенсии, которую они получают сейчас, а от максимальной, которая была бы им положена, если бы они не работали.
Достигнутая с учетом индексации сумма повышения будет прибавляться к пенсии, которую получает пенсионер "на руки", а вот увеличенную с учетом периода 2016-2024 годов пенсию можно будет получить по-прежнему только после увольнения.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Володин прокомментировал индексацию пенсии работающим пенсионерам
26 июня, 13:16
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала