https://ria.ru/20240702/oteli-1956959226.html

LeePrime будет управлять двумя отелями в Шерегеше

LeePrime будет управлять двумя отелями в Шерегеше - РИА Новости, 02.07.2024

LeePrime будет управлять двумя отелями в Шерегеше

Входящая в AVA Group LeePrime Group возьмет в управление два отеля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинговой... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:18

2024-07-02T20:18

2024-07-02T20:18

выставка-форум "россия"

экономика

россия

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/70370/17/703701792_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6fb644a7a2f0edc682f8538e57e82b17.jpg

КЕМЕРОВО, 2 июл – РИА Новости. Входящая в AVA Group LeePrime Group возьмет в управление два отеля на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинговой компании "Сибирский деловой союз" (СДС), занимающейся реализацией проекта по строительству спортивно-туристического комплекса "Алтын Шор" в Шерегеше. Соответствующее соглашение заключено между правительством Кузбасса, СДС и "Липрайм" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Сибирский Деловой Союз" и LeePrime Group будут реализовывать проект по строительству двух комплексов гостиниц – LeePrime collection Sheregesh 5 звезд и LeePrime spa & resort Sheregesh 4 звезды", – сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что LeePrime Group будет управлять гостиницами. Он станут частью комплекса "Алтын Шор". Спортивно-туристический комплекс "Алтын Шор" займет 54 гектара в секторе F, в том числе 10 гектаров отведено под отели общей площадью 48 тысяч квадратных метров. Инвестиции в "Алтын Шор" превысят 40 миллиардов рублей, реализовать проект планируется до 2038 года. В составе комплекса также будут реабилитационный центр для участников СВО, горнолыжные трассы общей протяженностью 4,1 километра и пешеходная зона.

https://ria.ru/20240628/putin-1956182685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, выставка-форум "россия"