https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html

Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции

Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции - РИА Новости, 02.07.2024

Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции

Консилиумы врачей с 1 сентября смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:56

2024-07-02T07:56

2024-07-02T07:56

общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933952980_242:0:3883:2048_1920x0_80_0_0_47f338fa1d99d5799b0a7e6356f544f8.jpg

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Консилиумы врачей с 1 сентября смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам уже проведены, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он пояснил, что, когда пациент прошел все линии терапии по стандартам, но заболевание все равно продолжает развиваться, то консилиум врачей в этой ситуации теперь сможет принимать решение о терапии, которой нет в стандартных схемах лечения. "С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно", - сказал Каприн. По словам специалиста, можно будет подбирать и комплексное комбинированное лечение, куда будет включена и радионуклидная терапия.

https://ria.ru/20240112/rak-1921045076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки