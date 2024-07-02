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Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции - РИА Новости, 02.07.2024
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07:56 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html
Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции
Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции - РИА Новости, 02.07.2024
Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции
Консилиумы врачей с 1 сентября смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:56
2024-07-02T07:56
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Консилиумы врачей с 1 сентября смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам уже проведены, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он пояснил, что, когда пациент прошел все линии терапии по стандартам, но заболевание все равно продолжает развиваться, то консилиум врачей в этой ситуации теперь сможет принимать решение о терапии, которой нет в стандартных схемах лечения. "С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно", - сказал Каприн. По словам специалиста, можно будет подбирать и комплексное комбинированное лечение, куда будет включена и радионуклидная терапия.
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции

Онколог: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Консилиумы врачей с 1 сентября смогут принимать решение о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями вне инструкции, если все линии терапии по стандартам уже проведены, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
Он пояснил, что, когда пациент прошел все линии терапии по стандартам, но заболевание все равно продолжает развиваться, то консилиум врачей в этой ситуации теперь сможет принимать решение о терапии, которой нет в стандартных схемах лечения.
"С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно", - сказал Каприн.
По словам специалиста, можно будет подбирать и комплексное комбинированное лечение, куда будет включена и радионуклидная терапия.
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