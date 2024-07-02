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Суд постановил изъять имущество у супругов Невзоровых* - РИА Новости, 02.07.2024
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18:47 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/nevzorov-1956945897.html
Суд постановил изъять имущество у супругов Невзоровых*
Суд постановил изъять имущество у супругов Невзоровых* - РИА Новости, 02.07.2024
Суд постановил изъять имущество у супругов Невзоровых*
Октябрьский районный суд Петербурга, признав Александра Невзорова** и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них недвижимость, землю и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:47
2024-07-02T18:47
происшествия
санкт-петербург
москва
мариуполь
елена николаева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга, признав Александра Невзорова** и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них недвижимость, землю и машину, передает корреспондент РИА Новости. "Обратить имущество у запрещенного объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович** и Невзорова Лидия Алексеевна, в том числе: земельный участок общей площадью 1080 квадратных метров, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий нос, улица Новоцентральная; земельный участок площадью 1198 квадратных метров… земельный участок площадью 1241 квадратных метров… здание, расположенное по этому же адресу, жилой дом", - огласила решение судья Елена Николаева. Также изъятию подлежат 25% ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы" и транспортное средство марки Hyundai 2016 года выпуска. Решение суда подлежит немедленному исполнению. В мае 2023 года в суде был зарегистрирован иск прокуратуры об истребовании из незаконного владения Невзорова** двух земельных участков в Лисьем Носу и признания право собственности Санкт-Петербурга на нее. По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова** к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова** неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Экстремистское объединение, запрещенное в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, санкт-петербург, москва, мариуполь, елена николаева, вооруженные силы рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Мариуполь, Елена Николаева, Вооруженные силы РФ
Суд постановил изъять имущество у супругов Невзоровых*

Суд постановил изъять у Невзорова и его жены недвижимость, землю и машину

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров**
Александр Невзоров**
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров**. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга, признав Александра Невзорова** и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них недвижимость, землю и машину, передает корреспондент РИА Новости.
"Обратить имущество у запрещенного объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович** и Невзорова Лидия Алексеевна, в том числе: земельный участок общей площадью 1080 квадратных метров, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий нос, улица Новоцентральная; земельный участок площадью 1198 квадратных метров… земельный участок площадью 1241 квадратных метров… здание, расположенное по этому же адресу, жилой дом", - огласила решение судья Елена Николаева.
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Также изъятию подлежат 25% ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы" и транспортное средство марки Hyundai 2016 года выпуска.
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
В мае 2023 года в суде был зарегистрирован иск прокуратуры об истребовании из незаконного владения Невзорова** двух земельных участков в Лисьем Носу и признания право собственности Санкт-Петербурга на нее. По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова** к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова** неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
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Вчера, 02:03
* Экстремистское объединение, запрещенное в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваМариупольЕлена НиколаеваВооруженные силы РФ
 
 
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