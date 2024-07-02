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Стоимость изъятой у Невзоровых* недвижимости превышает 35 миллионов рублей

Стоимость изъятой у Невзоровых* недвижимости превышает 35 миллионов рублей - РИА Новости, 02.07.2024

Стоимость изъятой у Невзоровых* недвижимости превышает 35 миллионов рублей

Кадастровая стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая изъята у Александра Невзорова** (иноагент) и его супруги Лидии, признанных РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:06

2024-07-02T19:06

2024-07-02T19:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Кадастровая стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая изъята у Александра Невзорова** (иноагент) и его супруги Лидии, признанных экстремистским объединением, превышает 35 миллионов рублей, следует из данных Росреестра. Октябрьский районный суд Петербурга, признав Невзорова** и его супругу экстремистским объединением, постановил изъять у них имущество, включая три земельных участка, жилой дом и строение в поселке Лисий Нос. Также изъятию подлежат 25% долей ООО "Питер-Техпроект-Новые ресурсы" и автомобиль Hyundai 2016 года выпуска. На основании адресов изъятых объектов недвижимости, озвученных судьей в ходе заседания, корреспондент РИА Новости получил данные об их кадастровой стоимости на сайте Росреестра. Так, кадастровая стоимость жилого дома Невзорова* площадью 112 квадратных метров на Новоцентральной улице составляет 3,528 миллиона рублей, оценка строения по кадастровой стоимости – 1,554 миллиона рублей. Кадастровая стоимость трех земельных участков площадью около 1,1-1,2 тысячи "квадратов" каждый составляет 9,197 миллиона рублей, 10,765 миллиона рублей и 10,122 миллиона рублей соответственно. Таким образом, общая кадастровая стоимость изъятой недвижимости превышает 35 миллионов рублей. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ. Также его неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Экстремистское объединение, запрещенное в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240627/tamozhnya-1955824011.html

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санкт-петербург, москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), вооруженные силы рф, общество