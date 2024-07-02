У НАТО менталитет холодной войны, заявили в МИД Китая
МИД КНР: продвижение НАТО в АТР отражает менталитет холодной войны альянса
© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью давления на Китай отражает менталитет холодной войны альянса, подрывает мир и стабильность в регионе, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя МИД КНР.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. При этом Столтенберг заявил о том, что "НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности".
"Генеральный секретарь НАТО открыто заявил, что продвижение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион призвано оказать давление на Китай, это отражает последовательный менталитет холодной войны (альянса), намерение создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность", - заявили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга.
В МИД КНР подчеркнули, что "Китай выражает решительный протест в этой связи".
В ведомстве отметили, что усиление связей НАТО и АТР в сфере безопасности и в военной сфере идет вразрез с самоопределением альянса, наносит ущерб миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.