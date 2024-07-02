https://ria.ru/20240702/nato-1956865152.html

У НАТО менталитет холодной войны, заявили в МИД Китая

У НАТО менталитет холодной войны, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 02.07.2024

У НАТО менталитет холодной войны, заявили в МИД Китая

Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью давления на Китай отражает менталитет холодной войны альянса, подрывает мир и стабильность в регионе,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:26

2024-07-02T14:26

2024-07-02T14:26

в мире

китай

япония

южная корея

йенс столтенберг

нато

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ПЕКИН, 2 июл - РИА Новости. Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью давления на Китай отражает менталитет холодной войны альянса, подрывает мир и стабильность в регионе, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя МИД КНР. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил о необходимости придать содержание партнерству с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для усиления давления на Китай и стабилизации региона в Азии. При этом Столтенберг заявил о том, что "НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности". "Генеральный секретарь НАТО открыто заявил, что продвижение НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион призвано оказать давление на Китай, это отражает последовательный менталитет холодной войны (альянса), намерение создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность", - заявили РИА Новости в китайском внешнеполитическом ведомстве на просьбу прокомментировать слова Столтенберга. В МИД КНР подчеркнули, что "Китай выражает решительный протест в этой связи". В ведомстве отметили, что усиление связей НАТО и АТР в сфере безопасности и в военной сфере идет вразрез с самоопределением альянса, наносит ущерб миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

китай

япония

южная корея

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в мире, китай, япония, южная корея, йенс столтенберг, нато