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В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 02.07.2024
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13:51 02.07.2024 (обновлено: 14:33 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/modi-1956857247.html
В США сделали неожиданное заявление о Путине
В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 02.07.2024
В США сделали неожиданное заявление о Путине
Предстоящий визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. "Это будет... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:51
2024-07-02T14:33
в мире
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
москва
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. "Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он переизбрался на третий срок, и премьер-министр нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он отправлялся после предыдущих побед на выборах.&lt;...&gt; Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что это подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает связям с Москвой.Агентство напоминает, что за последние годы Индия, один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупает все больше энергоресурсов у России, а также зависит от поставок российской военной техники. Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.
https://ria.ru/20240702/putin-1956799612.html
https://ria.ru/20240702/putin-1956787475.html
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в мире, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, москва
В мире, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Москва
В США сделали неожиданное заявление о Путине

Bloomberg: предстоящий визит Моди в Москву будет дипломатической победой Путина

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

"Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он переизбрался на третий срок, и премьер-министр нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он отправлялся после предыдущих побед на выборах.<...> Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что это подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает связям с Москвой.

Агентство напоминает, что за последние годы Индия, один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупает все больше энергоресурсов у России, а также зависит от поставок российской военной техники.

Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.
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В миреИндияРоссияВладимир ПутинНарендра МодиМосква
 
 
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