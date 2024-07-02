В США сделали неожиданное заявление о Путине
Bloomberg: предстоящий визит Моди в Москву будет дипломатической победой Путина
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предстоящий визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву будет дипломатической победой президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он переизбрался на третий срок, и премьер-министр нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он отправлялся после предыдущих побед на выборах.<...> Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина..." — говорится в публикации.
"Это будет первый двусторонний визит Моди с тех пор, как он переизбрался на третий срок, и премьер-министр нарушил традицию, решив посетить Россию, а не соседние страны, такие как Бутан, Мальдивы и Шри-Ланка, куда он отправлялся после предыдущих побед на выборах.<...> Московская встреча с премьер-министром Индии — дипломатическая победа Путина..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это подчеркивает важность, которую Нью-Дели придает связям с Москвой.
Агентство напоминает, что за последние годы Индия, один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупает все больше энергоресурсов у России, а также зависит от поставок российской военной техники.
Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.
Агентство напоминает, что за последние годы Индия, один из крупнейших потребителей сырой нефти в мире, покупает все больше энергоресурсов у России, а также зависит от поставок российской военной техники.
Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь сказал журналистам, что визит премьера Индии в Россию состоится, идет активная подготовка, стороны согласованно объявят даты.