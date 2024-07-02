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Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт - РИА Новости, 02.07.2024
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11:42 02.07.2024 (обновлено: 11:51 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html
Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт
Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт - РИА Новости, 02.07.2024
Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт
Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:42
2024-07-02T11:51
общество
россия
германия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он пояснил, что тарифы на лечение больных покрываются обязательным медицинским страхованием и бюджетным финансированием в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. "Для пациентов нашей страны с подтвержденным онкологическим диагнозом противоопухолевое лечение проводится в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатно", - сказал Каприн. По словам Каприна, в Германии, например, лечение обходится очень дорого, в том числе и для самих немцев, вплоть до того, что они вынуждены переносить часть своей страховки внутри семьи на того, кто заболел, чтобы покрыть расходы.
https://ria.ru/20240702/rak-1956769637.html
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общество, россия, германия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Россия, Германия, Андрей Каприн, Российская академия наук
Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт

Каприн: лечение онкозаболеваний для россиян проводится бесплатно по госгарантиям

© iStock.com / Everyday better to do everything you loveВрач работает за ноутбуком
Врач работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Everyday better to do everything you love
Врач работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
Он пояснил, что тарифы на лечение больных покрываются обязательным медицинским страхованием и бюджетным финансированием в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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"Для пациентов нашей страны с подтвержденным онкологическим диагнозом противоопухолевое лечение проводится в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатно", - сказал Каприн.
По словам Каприна, в Германии, например, лечение обходится очень дорого, в том числе и для самих немцев, вплоть до того, что они вынуждены переносить часть своей страховки внутри семьи на того, кто заболел, чтобы покрыть расходы.
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ОбществоРоссияГерманияАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
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