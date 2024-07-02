https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт

Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт - РИА Новости, 02.07.2024

Россияне могут бесплатно лечиться от любых онкозаболеваний, заявил эксперт

Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:42

2024-07-02T11:42

2024-07-02T11:51

общество

россия

германия

андрей каприн

российская академия наук

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Лечение любого онкологического заболевания для россиян проводится бесплатно в рамках программы госгарантий, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он пояснил, что тарифы на лечение больных покрываются обязательным медицинским страхованием и бюджетным финансированием в рамках высокотехнологичной медицинской помощи. "Для пациентов нашей страны с подтвержденным онкологическим диагнозом противоопухолевое лечение проводится в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатно", - сказал Каприн. По словам Каприна, в Германии, например, лечение обходится очень дорого, в том числе и для самих немцев, вплоть до того, что они вынуждены переносить часть своей страховки внутри семьи на того, кто заболел, чтобы покрыть расходы.

https://ria.ru/20240702/rak-1956769637.html

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россия

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общество, россия, германия, андрей каприн, российская академия наук