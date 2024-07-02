https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html

Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов

Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов - РИА Новости, 02.07.2024

Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не отдаст приказ белорусским пограничникам защищать границу с Польшей от нелегальных мигрантов. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:06

2024-07-02T19:06

2024-07-02T19:29

польша

белоруссия

в мире

александр лукашенко

минск

анджей дуда

евросоюз

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не отдаст приказ белорусским пограничникам защищать границу с Польшей от нелегальных мигрантов."Мы до введения санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии… Сотрудничали с ними. Потом они от этого отказались… Мы ловить их здесь не будем. Наше дело - обеспечить безопасность нашего народа. Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку (санкции – ред.) на нашу шею и еще заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.Он подчеркнул, что особенно усердствует в раскручивании темы с мигрантами на границе ЕС Польша.По словам Лукашенко, президент Польши Анджей Дуда поехал к председателю КНР Си Цзиньпину жаловаться, чтобы тот использовал свое влияние на лидеров Белоруссии и РФ, "чтобы они прекратили эту миграцию".

https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html

польша

белоруссия

минск

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польша, белоруссия, в мире, александр лукашенко, минск, анджей дуда, евросоюз