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Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов - РИА Новости, 02.07.2024
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19:06 02.07.2024 (обновлено: 19:29 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949306.html
Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов
Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов - РИА Новости, 02.07.2024
Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не отдаст приказ белорусским пограничникам защищать границу с Польшей от нелегальных мигрантов. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:06
2024-07-02T19:29
польша
белоруссия
в мире
александр лукашенко
минск
анджей дуда
евросоюз
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не отдаст приказ белорусским пограничникам защищать границу с Польшей от нелегальных мигрантов."Мы до введения санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии… Сотрудничали с ними. Потом они от этого отказались… Мы ловить их здесь не будем. Наше дело - обеспечить безопасность нашего народа. Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку (санкции – ред.) на нашу шею и еще заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.Он подчеркнул, что особенно усердствует в раскручивании темы с мигрантами на границе ЕС Польша.По словам Лукашенко, президент Польши Анджей Дуда поехал к председателю КНР Си Цзиньпину жаловаться, чтобы тот использовал свое влияние на лидеров Белоруссии и РФ, "чтобы они прекратили эту миграцию".
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html
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польша, белоруссия, в мире, александр лукашенко, минск, анджей дуда, евросоюз
Польша, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Минск, Анджей Дуда, Евросоюз
Лукашенко исключил отдачу приказа защищать границу с Польшей от мигрантов

Лукашенко заявил, что не отдаст приказ защищать границу с Польшей от мигрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что не отдаст приказ белорусским пограничникам защищать границу с Польшей от нелегальных мигрантов.
"Мы до введения санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что мы заключили договор о реадмиссии… Сотрудничали с ними. Потом они от этого отказались… Мы ловить их здесь не будем. Наше дело - обеспечить безопасность нашего народа. Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку (санкции – ред.) на нашу шею и еще заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
Он подчеркнул, что особенно усердствует в раскручивании темы с мигрантами на границе ЕС Польша.
По словам Лукашенко, президент Польши Анджей Дуда поехал к председателю КНР Си Цзиньпину жаловаться, чтобы тот использовал свое влияние на лидеров Белоруссии и РФ, "чтобы они прекратили эту миграцию".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Лукашенко заявил о контроле силовиков за ситуацией на границе
Вчера, 19:09
 
ПольшаБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоМинскАнджей ДудаЕвросоюз
 
 
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