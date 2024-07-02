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Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца - РИА Новости, 02.07.2024
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Хорошие новости
 
16:08 02.07.2024 (обновлено: 17:46 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/lenivets-1956899012.html
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца - РИА Новости, 02.07.2024
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца
Ленинградский зоопарк объявил в соцсети "ВКонтакте" конкурс на выбор имени для детеныша ленивца. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:08
2024-07-02T17:46
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк объявил в соцсети "ВКонтакте" конкурс на выбор имени для детеныша ленивца. "Друзья, не так давно мы делились с вами радостной новостью — у наших двупалых ленивцев Сони и Ирвина родился детеныш! И теперь мы готовы объявить пол малыша — это мальчик! Хорошенькому крохе, который родился 2 марта, исполнилось четыре месяца, а значит, пора дать ему имя", — говорится в посте. Имена для детенышей в Ленинградском зоопарке по традиции выбирают посетители. Сотрудники предложили оставить варианты имени для детеныша двупалого ленивца в комментариях под постом. Победителя конкурса планируется объявить 23 июля. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240628/kapibara-1956132914.html
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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, хорошие новости
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк, Хорошие новости, Хорошие новости
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк предложил посетителям выбрать имя для детеныша ленивца

© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/TelegramДетеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
© Комитет по культуре Санкт-Петербурга/Telegram
Детеныш ленивца, родившийся в Ленинградском зоопарке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк объявил в соцсети "ВКонтакте" конкурс на выбор имени для детеныша ленивца.
"Друзья, не так давно мы делились с вами радостной новостью — у наших двупалых ленивцев Сони и Ирвина родился детеныш! И теперь мы готовы объявить пол малыша — это мальчик! Хорошенькому крохе, который родился 2 марта, исполнилось четыре месяца, а значит, пора дать ему имя", — говорится в посте.
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Имена для детенышей в Ленинградском зоопарке по традиции выбирают посетители. Сотрудники предложили оставить варианты имени для детеныша двупалого ленивца в комментариях под постом.
Победителя конкурса планируется объявить 23 июля.
Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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