https://ria.ru/20240702/lenivets-1956899012.html

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца - РИА Новости, 02.07.2024

Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивца

Ленинградский зоопарк объявил в соцсети "ВКонтакте" конкурс на выбор имени для детеныша ленивца. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:08

2024-07-02T16:08

2024-07-02T17:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Ленинградский зоопарк объявил в соцсети "ВКонтакте" конкурс на выбор имени для детеныша ленивца. "Друзья, не так давно мы делились с вами радостной новостью — у наших двупалых ленивцев Сони и Ирвина родился детеныш! И теперь мы готовы объявить пол малыша — это мальчик! Хорошенькому крохе, который родился 2 марта, исполнилось четыре месяца, а значит, пора дать ему имя", — говорится в посте. Имена для детенышей в Ленинградском зоопарке по традиции выбирают посетители. Сотрудники предложили оставить варианты имени для детеныша двупалого ленивца в комментариях под постом. Победителя конкурса планируется объявить 23 июля. Ленинградский зоопарк — один из старейших в России. Он открылся 14 августа 1865 года, изначально это был частный зверинец, который содержали голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк — дом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240628/kapibara-1956132914.html

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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк, хорошие новости