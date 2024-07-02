https://ria.ru/20240702/krasnoyarsk-1956809345.html

Жительница Красноярска оставила дочь у новых знакомых и забыла адрес

Жительница Красноярска оставила дочь у новых знакомых и забыла адрес - РИА Новости, 02.07.2024

Жительница Красноярска оставила дочь у новых знакомых и забыла адрес

Жительница Красноярска оставила четырехлетнюю дочь у новых знакомых, но забыла адрес и обратилась в полицию, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:49

2024-07-02T10:49

2024-07-02T10:49

происшествия

красноярск

полиция

дети

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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Жительница Красноярска оставила четырехлетнюю дочь у новых знакомых, но забыла адрес и обратилась в полицию, сообщает региональный главк МВД. По данным ведомства, в понедельник вечером в полицию обратилась женщина с просьбой помочь разыскать ее дочь. Как выяснилось, днем она гуляла с ребенком по Ярыгинской набережной, там она познакомилась с мужчиной и женщиной. Новые знакомые пригласили мать с дочкой к себе в гости для распития алкогольных напитков. После застолья женщина собралась домой, но заметила, что ребенок уснул. Она решила не будить дочь и вернуться за ней позже, однако к вечеру забыла адрес. "Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения в домах, где предположительно проживают новые знакомые матери, и установили квартиру, куда она заходила с дочкой. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В настоящее время ребенка вернули в семью", - говорится в сообщении. При этом мать привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Известно, что ранее семья на учете в полиции не состояла, заключило МВД.

https://ria.ru/20240701/malchik-1956642757.html

https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, красноярск, полиция, дети