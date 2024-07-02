https://ria.ru/20240702/kosachev-1956780355.html

США помешаны на идее собственного лидерства, заявил Косачев

США помешаны на идее собственного лидерства, заявил Косачев - РИА Новости, 02.07.2024

США помешаны на идее собственного лидерства, заявил Косачев

США помешаны на идее собственного лидерства, поэтому нет разницы между Джо Байденом и Дональдом Трампом в качестве главы Белого дома, Вашингтон не откажется от... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:25

2024-07-02T07:25

2024-07-02T07:25

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. США помешаны на идее собственного лидерства, поэтому нет разницы между Джо Байденом и Дональдом Трампом в качестве главы Белого дома, Вашингтон не откажется от идеи превосходства, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Там (в США - ред.) сложился широкий межпартийный консенсус, замешанный на теории американского превосходства. Это священная корова и для Байдена, и для Трампа, и для любого другого потенциального претендента на кресло в Белом доме. Американцы помешаны на идее собственного лидерства, отказываться от нее не собираются. Это может произойти только в результате внешнего давления", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты", отметив, что именно по этой причине большой разницы между Трампом и Байденом нет, несмотря на различия в их характере. Сенатор подчеркнул, что внешнее давление на США усиливается, поэтому их положение "уже не такое монопольное, как 20-30 лет назад". "В мире появляются и крепнут другие центры силы, чья политика зачастую "перпендикулярна" политике Вашингтона. Речь не только о России, но и о Китае и других наших партнерах по БРИКС. Нужно эту тенденцию осознать и предложить конструкцию будущего многополярного мира. Пока, на мой взгляд, мы в этом отстаем, тогда как американцы и их союзники свой однополярный мир очень четко выстроили. Они создали институты, которые позволяют им удерживать лидерство - начиная от статуса доллара как мировой валюты и заканчивая управлением Интерполом, Нобелевским комитетом, Евровидением, международным олимпийским движением и так далее", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20240702/kosachev-1956779377.html

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