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Косачев назвал условие, при котором НАТО может изменить свой курс - РИА Новости, 02.07.2024
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07:14 02.07.2024 (обновлено: 07:47 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kosachev-1956779661.html
Косачев назвал условие, при котором НАТО может изменить свой курс
Косачев назвал условие, при котором НАТО может изменить свой курс - РИА Новости, 02.07.2024
Косачев назвал условие, при котором НАТО может изменить свой курс
Если в странах-участницах НАТО сменится руководство, то можно ожидать смены политики альянса, нынешнее руководство не сможет отказаться от желания нанести... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:14
2024-07-02T07:47
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если в странах-участницах НАТО сменится руководство, то можно ожидать смены политики альянса, нынешнее руководство не сможет отказаться от желания нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Если к власти в крупнейших странах НАТО придут новые лидеры, то может появиться шанс на смену политики альянса. Но не раньше", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты". Сенатор отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от "своей линии на нанесение России "стратегического поражения" на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", подчеркнул парламентарий. "Это поколение должно сойти со сцены, чтобы появилась хоть какая-то надежда на диалог. И признаки перемен мы уже видим. Видим, как проходит предвыборная кампания во Франции, Великобритании, США. В следующем году через выборы пройдет и Германия. Тенденция везде примерно одинаковая - избиратели отказывают в доверии действующим руководителям", - добавил политик. По словам Косачева, недавняя смена генсека НАТО также не повлияет на курс альянса: "это просто рупор альянса, он не определяет его курс". "Курс определяют в первую очередь в Вашингтоне. Так что никаких иллюзий в связи с тем, что новым главой альянса стал бывший голландский премьер (Марк) Рютте, питать не стоит. Как и предыдущий генсек (Йенс) Столтенберг, к рычагам управления он допущен не будет. Да, собственно говоря, ничем от своего предшественника в лучшую сторону не отличается. Эти фигуры, как говорится, одним миром мазаны", - резюмировал сенатор. Ранее НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Столтенберга. Рютте приступит к исполнению обязанностей 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240228/nato-1929931893.html
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украина, россия, франция, константин косачев, нато, совет федерации рф
Украина, Россия, Франция, Константин Косачев, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев назвал условие, при котором НАТО может изменить свой курс

Сенатор Косачев: смена руководства НАТО может привести и к изменению ее политики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Если в странах-участницах НАТО сменится руководство, то можно ожидать смены политики альянса, нынешнее руководство не сможет отказаться от желания нанести России стратегическое поражение на Украине, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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"Если к власти в крупнейших странах НАТО придут новые лидеры, то может появиться шанс на смену политики альянса. Но не раньше", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты".
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Сенатор отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от "своей линии на нанесение России "стратегического поражения" на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", подчеркнул парламентарий.
"Это поколение должно сойти со сцены, чтобы появилась хоть какая-то надежда на диалог. И признаки перемен мы уже видим. Видим, как проходит предвыборная кампания во Франции, Великобритании, США. В следующем году через выборы пройдет и Германия. Тенденция везде примерно одинаковая - избиратели отказывают в доверии действующим руководителям", - добавил политик.
По словам Косачева, недавняя смена генсека НАТО также не повлияет на курс альянса: "это просто рупор альянса, он не определяет его курс".
"Курс определяют в первую очередь в Вашингтоне. Так что никаких иллюзий в связи с тем, что новым главой альянса стал бывший голландский премьер (Марк) Рютте, питать не стоит. Как и предыдущий генсек (Йенс) Столтенберг, к рычагам управления он допущен не будет. Да, собственно говоря, ничем от своего предшественника в лучшую сторону не отличается. Эти фигуры, как говорится, одним миром мазаны", - резюмировал сенатор.
Ранее НАТО утвердила Рютте следующим генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этом посту Столтенберга. Рютте приступит к исполнению обязанностей 1 октября 2024 года.
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