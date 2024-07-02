Косачев назвал пять фатальных ошибок Запада в контексте украинского кризиса
Косачев: Запад совершил пять фатальных ошибок в контексте украинского кризиса
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Страны Запада совершили уже пять фатальных ошибок в контексте украинского кризиса, последним промахом стало непринятие ими инициативы президента РФ Владимира Путина по решению этого конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее Путин выдвигал новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркивал президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.
"К сожалению, признаков того, что инициативы России услышаны, нет. И, с моей точки зрения, это пятая фатальная ошибка, которую допускает Запад в контексте украинского кризиса", - сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты", отметив, что все последствия этого решения Запада будут "целиком и полностью" на совести оппонентов России.
По словам Косачева, первой ошибкой стало отсутствие реакции Запада на государственный переворот на Украине в 2014 году.
Второй ошибкой заместитель председателя Совета Федерации назвал отказ Запада признать, что изменение статуса Крыма и Севастополя стало прямым следствием государственного переворота на Украине, а также "выражением волеизъявления жителей этих регионов, а не их "российской оккупацией".
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Еще одной ошибкой Запада парламентарий назвал непризнание Западом "гражданской войны" на юго-востоке Украины, когда население Новороссии отказалось "признать госпереворот в Киеве и заявило о своих правах". "При том что при условии соблюдения этих прав люди были готовы признать территориальную целостность Украины. Однако Киев саботировал минские соглашения, и в результате территориальная целостность приказала долго жить. Четвертая ошибка - отказ Запада принять российские предложения в декабре 2021 года. США и НАТО тогда упустили последний шанс предотвратить СВО", - резюмировал парламентарий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".