https://ria.ru/20240702/kitay-1956799021.html

Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела

Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 02.07.2024

Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела

НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности КНР, заявила на брифинге во вторник официальный РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:14

2024-07-02T10:14

2024-07-02T10:30

в мире

китай

нато

мао нин

йенс столтенберг

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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности КНР, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил, что альянс не считает Китай противником, но Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО."Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "в действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю, вмешивается во внутренние дела Китая, искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР, а также бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина".

https://ria.ru/20240621/sanktsii-1954594367.html

китай

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в мире, китай, нато, мао нин, йенс столтенберг