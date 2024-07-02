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Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 02.07.2024
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10:14 02.07.2024 (обновлено: 10:30 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/kitay-1956799021.html
Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела
Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 02.07.2024
Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела
НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности КНР, заявила на брифинге во вторник официальный РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:14
2024-07-02T10:30
в мире
китай
нато
мао нин
йенс столтенберг
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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности КНР, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил, что альянс не считает Китай противником, но Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО."Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "в действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю, вмешивается во внутренние дела Китая, искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР, а также бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина".
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в мире, китай, нато, мао нин, йенс столтенберг
В мире, Китай, НАТО, Мао Нин, Йенс Столтенберг
Китай обвинил НАТО во вмешательстве во внутренние дела

Представитель МИД Мао Нин: НАТО искажает внутреннюю и внешнюю политику Китая

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. НАТО вмешивается во внутренние дела Китая, искажает его внутреннюю и внешнюю политику, бросая вызов безопасности КНР, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете "Иомиури" заявил, что альянс не считает Китай противником, но Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО.
«
"Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они заключаются в том, чтобы использовать идеологические линии для создания противоречий, провоцирования конфронтации и обострения напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "в действительности, это НАТО непрерывно бросает вызов Китаю, вмешивается во внутренние дела Китая, искажает и очерняет внутреннюю и внешнюю политику КНР, а также бросает серьезный вызов интересам и безопасности Пекина".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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21 июня, 18:01
 
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